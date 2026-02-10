Sevgili Terazi, bugün iş hayatında karşılaştığın ve dengeyi sağlamakta zorlandığın bir durumla baş başasın. Bu durumun aslında senin tek taraflı fedakarlıklarından kaynaklandığını fark etmeye başlıyorsun. Ne yazık ki bu durum, seni fazlasıyla yoruyor ve bunu da Güneş ile Chiron altmışlığının zamanında gösterdiği bir gerçek.

Kendini her zaman başkalarını memnun etmeye çalışırken buluyorsun. Ancak bu durum, seni yıpratıyor ve enerjini tüketiyor. Şimdi, bu düşünce tarzını bir kenara bırakmanın tam zamanı. Kendini önceliklendirmen gerektiği bir dönemdesin. İş hayatında başarıyı yakalamak ve para kazanmak için kendinden ödün vermek yerine, karşı tarafı da memnun edecek bir anlaşma yapmanın mümkün olduğunu görmelisin.

Güneş’in aydınlatıcı etkisi, Chiron’un şifasıyla birleşirken, para kazanmaktan öte itibar ve güç kazanmaya odaklanman gerekiyor. Belki de bu süreçte patron ve lider rolünü sen üstlenmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…