Sevgili Terazi, Venüs'ün, bugün Balık burcuna geçişiyle birlikte, hayatının her alanında olumlu değişiklikler yaşayacaksın. Günlük rutinin ve iş hayatındaki karmaşa, bu gökyüzü hareketi sayesinde düzene girecek. İşyerindeki yoğun tempo ve stresli atmosfer, senin huzur veren enerjin ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde, bir anda dönüşecek. Bu süreçte, sadece kendi düzenini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda iş arkadaşlarının dertlerine de çözüm getirecek bir rol üstleneceksin.

Senin hizmet verdiğin her alanda, sevgi dolu ve sanatsal ruhunun izlerini bulmak mümkün olacak. Monotonlukla dolu bir günü bile, yaratıcılığın ve enerjin ile üretken ve hareketli bir güne dönüştürebileceksin.

Bu dönemde, iş hayatında belirleyeceğin strateji 'şifa ve düzen' üzerine olmalı. Çalışma ortamında huzuru sağlamak adına sergileyeceğin naif duruş, en zorlu yöneticilerin bile kalbini yumuşatmanı sağlayacaktır. Tabii bu arada detaylarda boğulmamalı, ritme de kapılmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…