Sevgili Terazi, bugün gezegenlerin hareketlerinden etkilenen enerjileri yoğun bir şekilde hissedeceksin. Merkür'ün Kova burcuna geçişi, senin için bir dönüm noktası olacak. Bu geçiş, yaratıcılığını adeta bir sanatçının tuvalindeki eseri gibi zihninde canlandırmana yardımcı olacak. İfade biçimini daha cesur, daha aykırı ve kesinlikle daha etkileyici bir hale getirecek. Artık sadece estetik değil, aynı zamanda zekanın parıltısını taşıyan aktiviteler ve fikirler seni mutlu edecek. Bu haftanın başlangıcından itibaren bu yeni bakış açısıyla kendini daha enerjik ve yaratıcı hissetmeye de hazır ol.

Sahne senin, ışıklar üzerinde ve yeteneklerini sergileme vakti geldi. Hobilerini birer işe dönüştürmek, belki de dijital dünyada yaratıcı bir içerik üreticisi olmak için gereken o orijinal fikri bugün bulabilirsin. Ancak unutma ki risk alırken duygularınla değil, mantığınla ve olasılık hesaplarıyla hareket etmen en iyisi olacak. Başarıya götürecek en güçlü stratejiyi belirlemek ve iş dünyasını şekillendirip zirveye yerleşmek konusunda da kararlı ol bugün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…