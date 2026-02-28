Sevgili Terazi, bu ayın başında yaşanan Ay tutulması, iç dünyandaki gizli korkularını ve seni boğan ağır iş yüklerini üzerinden atıyor. İş yerindeki gizli kapaklı meselelerin ve arkandan dönen işlerin gün yüzüne çıkmasıyla, çalışma ortamında bir nevi kadersel bir temizlik operasyonu yaşanıyor. Bu da iş yerini kötü niyetlerden arındırmanı ve taptaze bir çalışma düzeni oluşturmanı sağlıyor. Bu sessiz ama etkili devrim, önümüzdeki aylarda profesyonel hayatında çok daha verimli bir hale getirecektir.

Ayın ortasında ise Jüpiter’in ileri hareketiyle, iş yerinde uzun zamandır beklediğin o büyük terfi veya başarı kapını çalıyor. Üstlerinle arandaki ilişkiler güçlenirken, emek verdiğin tüm çalışmaların karşılığını maddi ve manevi olarak almaya başlıyorsun. Otorite figürlerinden gelen destekler sayesinde kariyerinde uzun süredir hayalini kurduğun o yükselişi gerçekleştiriyorsun. Bu büyüme enerjisi, daha fazla kazanç ve konforu da beraberinde getiriyor.

Peki ya aşk? Ayın sonlarına doğru Güneş’in etkisiyle, ikili ilişkilerinde ve aşk hayatında tüm spotlar tamamen senin üzerine çevriliyor. Partnerinle arandaki buzları eriten bu enerji, birlikte heyecan verici ve taze bir döneme adım atmanı sağlıyor. Ortak harcamalar veya paylaşılan değerler konusunda beklediğin o netleşme ve uyum nihayet sağlanıyor. Kalbindeki sevgiyi dış dünyaya haykırırken, ilişkini çok daha ciddi ve güvenli bir seviyeye taşıyorsun. Galiba evlilik için ilk adımı da bu sayede atıyorsun! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…