Olmaktan Korktuğu Kişiye Dönüşenden Abur Cubur Reyonunda Gelen Yaş Sorgulamasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 18:32

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım;

twitter.com

Turptan beklenmeyecek güzellikte bir çiçek.

Kaç para var orda tahminleri alalım.

En önemlisi bu değil mi?

twitter.com

👇

Eyvah eyvah.

twitter.com

Torunları ikinci el sitelerinde satıyor, takip etmek lazım.

Biz de artık rahat mı bıraksak.

👇

twitter.com

O kadar hissettim ki...

👇

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
