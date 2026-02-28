onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son Kullanma Tarihinin Üzerinden 7 Sene Geçen Sütün Geldiği Hali Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son Kullanma Tarihinin Üzerinden 7 Sene Geçen Sütün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe

28.02.2026 - 17:55

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 17:55

Sütü gerekli koşullarda saklamak, son tüketim tarihine dikkat etmek önemli. Süt bozulduğunda içindeki bakteriler, özellikle laktik asit bakterileri, çoğalarak sütün yapısını değiştirir. Bu durum sadece tadın kötüleşmesine değil, ciddi sindirim sorunlarına da yol açabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı son tüketim tarihinin üzerinden 7 sene geçen sütün son halini paylaştı. Ortaya çıkan görüntü mideleri altüst etti.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Kaynatmak bozuk sütü kurtarır mı?

Kaynatmak bozuk sütü kurtarır mı?

Elbette videodaki gibi bir sütten bahsetmiyoruz. Fakat bazıları, son tüketim tarihinin üzerinden sadece birkaç gün geçen sütlerin kaynatılarak kullanılabileceğini düşünüyor. Peki gerçekten kaynatılan süt kurtarılabilir mi?

Hayır. Yaygın bir yanlış inanışın aksine, bozuk sütü kaynatmak onu güvenli hale getirmez. Kaynatma işlemi bakterilerin bir kısmını öldürse de, bakterilerin süte bıraktığı ısıya dayanıklı toksinleri yok etmez. Bu toksinler zehirlenmeye neden olmaya devam eder.

