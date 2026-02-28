Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son Kullanma Tarihinin Üzerinden 7 Sene Geçen Sütün Geldiği Hali Paylaştı

Elbette videodaki gibi bir sütten bahsetmiyoruz. Fakat bazıları, son tüketim tarihinin üzerinden sadece birkaç gün geçen sütlerin kaynatılarak kullanılabileceğini düşünüyor. Peki gerçekten kaynatılan süt kurtarılabilir mi?

Hayır. Yaygın bir yanlış inanışın aksine, bozuk sütü kaynatmak onu güvenli hale getirmez. Kaynatma işlemi bakterilerin bir kısmını öldürse de, bakterilerin süte bıraktığı ısıya dayanıklı toksinleri yok etmez. Bu toksinler zehirlenmeye neden olmaya devam eder.