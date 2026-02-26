onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" İlahisini Canlı Yayında Söyledi

CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" İlahisini Canlı Yayında Söyledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

Son günlerde sosyal medyanın bir numaralı konusu “Kabe’de Hacılar” isimli ilahi oldu. Celal Karatüre’nin seslendirdiği ilahi siyaset programlarına taşındı. CHP’li Barış Yarkadaş, TV100’d yayınlanan ‘Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık’ programında “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisini seslendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini canlı yayında söyledi.

CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini canlı yayında söyledi.

Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi sosyal medyada gündem oldu. Adeta bir akım haline dönüşen ilahiyi CHP'li Barış Yarkadaş seslendirdi. TV100'de canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' ilahisi konuşulurken stüdyodakilerden “Barış, senin sesin de bu ilahiye gider” sözleri duyuldu. İlahiyi söylemeden önce  “Çok yanlış anlaşılır” diyen Barış Yarkadaş’ın o anları gündem oldu. 

Yarkadaş, ilahiyi söyledikten sonra “Biraz kötü söyledim ama yani herkes söylüyor bunu sonuçta” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın