CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" İlahisini Canlı Yayında Söyledi

Son günlerde sosyal medyanın bir numaralı konusu “Kabe’de Hacılar” isimli ilahi oldu. Celal Karatüre’nin seslendirdiği ilahi siyaset programlarına taşındı. CHP’li Barış Yarkadaş, TV100’d yayınlanan ‘Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık’ programında “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisini seslendirdi.
CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini canlı yayında söyledi.
