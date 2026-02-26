CHP'li Barış Yarkadaş "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" İlahisini Canlı Yayında Söyledi

Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi sosyal medyada gündem oldu. Adeta bir akım haline dönüşen ilahiyi CHP'li Barış Yarkadaş seslendirdi. TV100'de canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' ilahisi konuşulurken stüdyodakilerden “Barış, senin sesin de bu ilahiye gider” sözleri duyuldu. İlahiyi söylemeden önce “Çok yanlış anlaşılır” diyen Barış Yarkadaş’ın o anları gündem oldu.

Yarkadaş, ilahiyi söyledikten sonra “Biraz kötü söyledim ama yani herkes söylüyor bunu sonuçta” ifadelerini kullandı.