Kabe'de Hacılar Hû Der Allah İlahisi Neden Popüler Oldu? Kabe'de Hacılar Hû Der Allah Sözleri

Kabe'de Hacılar Hû Der Allah İlahisi Neden Popüler Oldu? Kabe'de Hacılar Hû Der Allah Sözleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici
25.02.2026 - 16:00

Sosyal medyada zaman zaman eski ya da yeni şarkıların yeniden gündeme geldiği görülüyor. Son günlerde ise alışılmışın dışında bir durum yaşandı ve bir ilahi viral hale geldi. Celal Karatüre tarafından seslendirilen “Kabe'de Hacılar Hû Der Allah” kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Video paylaşımları ve tekrar edilen sözler sosyal medya akımlarına dönüştü.

Kabe'de Hacılar Hû Der Allah İlahisi Neden Popüler Oldu?

Celal Karatüre’nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi kısa sürede paylaşım zincirine dönüştü. Kullanıcılar videoyu yeniden paylaşarak, arka plan müziği olarak kullanarak ve sözlerini tekrar ederek içerik üretmeye başladı. Böylece ilahi, sosyal medya akımı haline geldi ve geniş bir görünürlük kazandı.

Celal Karatüre Kimdir?

Celal Karatüre, sosyal medyada paylaştığı videolar ve seslendirdiği ilahilerle tanınan bir isimdir. Özellikle 'Kabe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Aslen Samsunlu olduğu bilinen Karatüre, yaşamını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, müzikle iç içe bir kültürel geçmişe sahiptir. Yaşı ve özel yaşamına dair bilgiler kamuoyuna açık değildir.

Kabe'de Hacılar Hû Der Allah İlahisi Sözleri

Kabe'de hacılar 'Hu!' der Allah,

Yer, gök inim inim iniler Allah,

Melekler defterini yeniler Allah,

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe'nin yolları taşlıdır Allah,

Hacıların gözleri yaşlıdır Allah,

Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah,

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe'nin yolları çukurdur Allah,

Hacıların işleri zikirdir Allah,

Mevla'sına her dem şükürdür Allah,

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

