Kabe'de Hacılar Hû Der Allah İlahisi Neden Popüler Oldu? Kabe'de Hacılar Hû Der Allah Sözleri

Celal Karatüre, sosyal medyada paylaştığı videolar ve seslendirdiği ilahilerle tanınan bir isimdir. Özellikle 'Kabe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Aslen Samsunlu olduğu bilinen Karatüre, yaşamını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, müzikle iç içe bir kültürel geçmişe sahiptir. Yaşı ve özel yaşamına dair bilgiler kamuoyuna açık değildir.