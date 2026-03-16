Sevgili Balık, bugün kariyer hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Belki bir iş görüşmesi, belki de üst düzey bir toplantı... Bu, kaderin senin için ördüğü ağın tam da içinde olduğun an olabilir. Merkür’ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, ikna kabiliyetini zirveye taşıyor. Sözlerin öyle etkileyici olacak ki karşındaki kişiler seninle çalışmamak için hiçbir bahane bulamayacaklar.

İşte böylece, bugün atacağın bir imza ya da yapacağın bir iş birliği, bir yıl içinde hayal bile edemeyeceğin bir otorite noktasına taşıyabilir. İş hayatında belki de bir krizle karşı karşıya kalabilirsin. Ancak vereceğin akılcı ve cesur tavsiye, yöneticilerin gözünde vazgeçilmez bir lider konumuna yükseltecek. Bugün, stratejik hamleler yaparak rakiplerinden bir adım öne geçmek için sahneye çıkmalı ve gücünü de göstermelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, bugün bir kader birliği söz konusu olabilir. Eğer bekarsan, profesyonel bir ortamda tanışacağın bir kişiyle 'Biz daha önce tanışıyor muyduk?' hissini iliklerine kadar yaşayabilirsin. Bu tesadüf, bir aşkın başlangıcı olabilir. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber büyük bir hayat kararı almak (taşınmak veya ciddi bir adım atmak) bugün gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…