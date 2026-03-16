Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Mart Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

17 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Mart Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün vücudunun en önemli detoks yollarından biri olan üst vücut lenfatik drenaj sisteminin ve koltuk altı bölgesinde yer alan savunma istasyonlarının yoğun bir tempoda çalıştığını hissedebilirsin. Bu durum, vücudun duygusal ödemi olarak adlandırdığımız, stres ve negatif enerjiden kaynaklanan toksinlerin birikimini atmaya çalıştığının bir göstergesi olabilir.

Bu süreci hızlandırmak ve vücudunun bu doğal detoks mekanizmasına yardımcı olmak için, kollarını geniş daireler halinde çevirerek hareket ettirebilirsin. Bu hareket, lenfatik drenajı uyarır ve toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar. Üst gövdeni hafifçe terletecek egzersizlere odaklanman da bu süreçte oldukça faydalı olacaktır.

Bağışıklık sisteminin bugün her zamankinden daha sezgisel bir şekilde çalıştığını da unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Reklam

