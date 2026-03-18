Trafikte Tartışan Bir Adam Arabadan İnmenin Cezası Olduğu İçin Yere Basmadan Kavga Etmeye Çalıştı

Trafikte Tartışan Bir Adam Arabadan İnmenin Cezası Olduğu İçin Yere Basmadan Kavga Etmeye Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 11:44 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 11:45

Son dönemde araçlarla ilgili birçok yeni kanun gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda trafikte seyir halindeyken veya durakladığında başka bir sürücüye saldırgan davranışlarda bulunmak, yolu kesmek veya araçtan inerek kavga etmek ile ilgili ciddi düvenlemeler yapıldı. Buna göre ehliyetiniz bile elinizden alınabiliyor.

Maltepe'de bir sürücü trafikte tartışırken aklına cezalar geldi. Yine de araçtan inmeden kavga etmenin bir yolunu bulan şoförün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Peki gerçekten bu şekilde ceza almaz mı?

Peki gerçekten bu şekilde ceza almaz mı?

Güncel düzenlemelere göre, trafikte saldırgan davranış gösteren veya kavga amacıyla araçtan inen sürücülere 180.000 TL'ye varan idari para cezaları kesilebiliyor. Bu tür eylemlere karışan sürücülerin ehliyetlerine genellikle 60 gün süreyle el konuluyor. 

Videodaki adam yere basmasa da arabadan dışarı çıkıyor. Yasada ceza sadece 'yere ayak basmak' üzerine değil, 'trafik akışını bozacak, güvenliği tehlikeye düşürecek veya diğer sürücüleri taciz edecek şekilde duraklama/eylemde bulunma' üzerine kurulu. O yüzden bu garip yöntem onu cezadan kurtaramaz.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
