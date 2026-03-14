İki İçerik Üreticisi Girmenin Yasak Olduğu Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’ne Gizlice Girip Çekim Yaptı

Büyükada Rum Yetimhanesi İstanbul'un en gizemli yapılarından biri. 1899'da Avrupa’nın en büyük ahşap yapısı olarak bir otel ve kumarhane amacıyla inşa edildi. Ancak II. Abdülhamid’den ruhsat alamayınca, 1903’te Fener Rum Patrikhanesi’ne devredilerek yetimhaneye dönüştürüldü. 1964 yılında Kıbrıs meselesi kaynaklı siyasi gerilimler nedeniyle apar topar boşaltılan bu görkemli yapı, o tarihten beri terk edilmiş halde kurtarılmayı bekliyor. Yapıya giriş ise kesinlikle yasak.
'ubxyn' ve 'gezginmaceraci_' isimli iki içerik üreticisi Büyükada Rum Yetimhanesi'ne girmeyi başardı. Hem giriş anlarını hem çerden görüntüleri paylaştıkları video, pek çok kişinin merakını giderdi.
Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’ne giriş neden yasak?
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın