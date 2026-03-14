İki İçerik Üreticisi Girmenin Yasak Olduğu Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’ne Gizlice Girip Çekim Yaptı

1. Yapısal Çökme Riski (En Büyük Tehlike)

Burası dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri ve 1964 yılından beri tamamen terk edilmiş durumda. Yıllardır bakım görmediği için taşıyıcı kolonlar ve tavanlar tamamen çürümüş durumda. İçeride yürürken zeminin çökmesi veya kafanıza devasa bir ahşap kütlenin düşme ihtimali çok yüksek. Deniz havası ve fırtınalar yapıyı her geçen gün daha da kırılgan hale getiriyor.

2. Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması

Yetimhane, hem mimari hem de tarihi açıdan paha biçilemez bir değere sahip. Kontrolsüz girişler yapıldığında duvarlara yazı yazılması (videoda da görünüyor), parçaların çalınması veya kazara yangın çıkması gibi riskler doğuyor. Bina şu an Fener Rum Patrikhanesi'ne ait ve uzun süredir restorasyon için bütçe ve planlama çalışmaları yapılıyor. Yapıyı 'koruma alanı' statüsünde tutmak için girişler kapalı.

3. Güvenlik ve Yasal Durum

Burası kamuya açık bir yer değil, bir mülkiyet. İzinsiz girmek 'haneye tecavüz' kapsamında yasal sorunlara yol açabilir. İçeride birinin başına bir şey gelmesi durumunda (yaralanma veya ölüm), mülkiyet sahipleri ve devlet kurumları ciddi hukuki sorumluluk altında kalacağı için bekçilerle ve tellerle korunuyor.