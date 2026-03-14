Lise Bahçesinde Hayalet Sevgilim'i Söyledikleri Video ile Viral Olan Gençler 16 Yıl Sonra Bir Araya Geldi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.03.2026 - 19:12

İrem'in Hayalet Sevgilim şarkısı istisnasız her birimizi lise ya da ortaokul yıllarına götürüyor. Pek çok kişinin ilk aşk acısına eşlik eden şarkı, bugün hala ezberimizde. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde lise bahçesinde 'Hayalet Sevgilim'i söyleyen bir grup gencin videosu viral olmuş, video her birimizi o günlere götürmüştü. 

Videonun viral olmasının ardından videodaki liseler tam 16 sene sonra bir araya geldi. Hayatlarında nelerin değiştiğini de kısaca anlattıkları video, her birimize kendi hayatını uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DV1lJk4gEeq/
Reklam

Hayatın hem en zor hem en güzel dönemi.

Lise zamanı aslında hayatın en zor dönemi. Ergenlikle yeni yeni tanıştığımız o günlerde bir de üniversite sınavı stresi ile baş etmeye çalışıyorduk. Gelecek kaygısı ile enerjimiz arasında sıkışıp kaldığımız o günlerin bir an önce bitmesi her biriminizin tek hayaliydi. Fakat şimdi dönüp bakınca aslında en güzel günlerinizin o dönemde kaldığını fark ediyoruz. Bu video da bunu net bir şekilde bir kere daha gösterdi.

Reklam

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
