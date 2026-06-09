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Dünyaca Ünlü Oyuncu Zoey Deutch'un Başarılı "Estetikli Yüz" Taklidi Bazı Oyuncuları Kızdıracak!

Dünyaca Ünlü Oyuncu Zoey Deutch'un Başarılı "Estetikli Yüz" Taklidi Bazı Oyuncuları Kızdıracak!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 12:48

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Jimmy Fallon’ın ünlü talk şov programına konuk olan güzel oyuncu Zoey Deutch, canlı yayında sergilediği 'estetik ameliyat' taklidiyle izleyicileri ve ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Yüz kaslarını inanılmaz bir başarıyla kontrol ederek aşırı estetikli bir görünüm taklit eden Deutch, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Deutch'un 'estetik operasyon geçirmiş yüz taklidi' o kadar başarılı ki, akıllara ilk olarak estetikli oyuncuların vereceği tepki geldi. 👀

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Güzel oyuncu yüz kaslarını kontrol ederek gerçekleştirdiği gösteriyle izleyicileri şaşırttı.

Güzel oyuncu yüz kaslarını kontrol ederek gerçekleştirdiği gösteriyle izleyicileri şaşırttı.

The Tonight Show programına katılan Hollywood'un genç yeteneklerinden Zoey Deutch, yeteneklerinin sadece oyunculukla sınırlı kalmadığını gözler önüne serdi. Sunucu Jimmy Fallon'ın 'Kendini estetik ameliyat olmuş gibi gösterebiliyor musun?' sorusuna iddialı bir yanıt veren Deutch, 'Bunu gördükten sonra bir daha asla unutamayacaksın' sözleriyle stüdyoda merak uyandırdı. Oyuncu, hemen ardından botoks, burun estetiği ve dudak dolgusu operasyonları geçirmiş bir kişinin yüz ifadesini sadece kendi kaslarını hareket ettirerek taklit etti.

Stüdyodakiler sergilenen bu sıra dışı performansa hayran kaldı.

Stüdyodakiler sergilenen bu sıra dışı performansa hayran kaldı.

Deutch'ın yüzünü tamamen değiştirerek gergin bir estetik ifadesine bürünmesi, stüdyodaki orkestra üyelerini ve sunucuyu hayrete düşürdü. Oyuncunun izleyicilere 'Dehşete düşmüş gibi görünüyorlar' yorumu stüdyodaki eğlenceli anları artırdı. Sıra dışı yetenek karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Jimmy Fallon, 'Bu inanılmazdı! Hayatımda gördüğüm en iyi şey, bir kez daha yapabilir misin?' diyerek oyuncudan bu taklidi tekrarlamasını talep etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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