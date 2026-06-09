Dünyaca Ünlü Oyuncu Zoey Deutch'un Başarılı "Estetikli Yüz" Taklidi Bazı Oyuncuları Kızdıracak!

Jimmy Fallon’ın ünlü talk şov programına konuk olan güzel oyuncu Zoey Deutch, canlı yayında sergilediği 'estetik ameliyat' taklidiyle izleyicileri ve ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Yüz kaslarını inanılmaz bir başarıyla kontrol ederek aşırı estetikli bir görünüm taklit eden Deutch, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Deutch'un 'estetik operasyon geçirmiş yüz taklidi' o kadar başarılı ki, akıllara ilk olarak estetikli oyuncuların vereceği tepki geldi. 👀

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