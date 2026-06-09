Dünyaca Ünlü Oyuncu Zoey Deutch'un Başarılı "Estetikli Yüz" Taklidi Bazı Oyuncuları Kızdıracak!

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Jimmy Fallon’ın ünlü talk şov programına konuk olan güzel oyuncu Zoey Deutch, canlı yayında sergilediği 'estetik ameliyat' taklidiyle izleyicileri ve ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Yüz kaslarını inanılmaz bir başarıyla kontrol ederek aşırı estetikli bir görünüm taklit eden Deutch, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Deutch'un 'estetik operasyon geçirmiş yüz taklidi' o kadar başarılı ki, akıllara ilk olarak estetikli oyuncuların vereceği tepki geldi. 👀
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Güzel oyuncu yüz kaslarını kontrol ederek gerçekleştirdiği gösteriyle izleyicileri şaşırttı.
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Stüdyodakiler sergilenen bu sıra dışı performansa hayran kaldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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