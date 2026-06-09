107 Kilometrelik Kanal İçin 7,3 Milyar Euro Harcayacaklar: Avrupa Kendi 'Kanal İstanbul'unu Yapıyor
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Kaynak: https://www.canal-seine-nord-europe.f...
Fransa, son yılların en büyük ulaşım altyapı hamlelerinden biri olarak öne çıkan Seine-Nord Europe Kanalı projesinin çalışmalarını sürdürüyor. Toplam maliyeti 7,3 milyar euro olarak hesaplanan 107 kilometre uzunluğundaki bu devasa su yolu, tamamlandığında Paris çevresindeki Seine Nehri havzasını Kuzey Avrupa’nın geniş iç su yolu ağına entegre etme özelliği taşıyor. Oise bölgesindeki Compiègne kenti ile Nord bölgesindeki Aubencheul-au-Bac arasında uzanacak olan kanal, kıta içi ticari taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
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Yeni su yolu ağı Paris ile Kuzey Avrupa limanları arasında kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturuyor
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Çevresel hedefler doğrultusunda karbon salımının düşürülmesi ve yeşil lojistiğe geçiş amaçlanıyor
Dev mühendislik yapıları bölgenin kalkınmasını desteklerken çevre tartışmalarını da beraberinde getiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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