107 Kilometrelik Kanal İçin 7,3 Milyar Euro Harcayacaklar: Avrupa Kendi 'Kanal İstanbul'unu Yapıyor

Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinden geçecek güzergah üzerinde, kıtanın en büyükleri arasında gösterilen altı adet dev kilit sistemi inşa ediliyor. Çok sayıda kara yolu ve demir yolu köprüsünün yanı sıra Somme Vadisi üzerinde yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda bir kanal köprüsü de projede yer alıyor. 2032 yılında açılması planlanan kanal, hem inşaat sürecinde hem de sonrasında binlerce kişiye istihdam alanı yaratarak bölgesel ekonomiyi canlandırma potansiyeli barındırıyor. Diğer taraftan, bazı çevre oluşumları projenin doğal yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstererek yatırıma eleştirel yaklaşıyor.