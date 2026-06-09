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107 Kilometrelik Kanal İçin 7,3 Milyar Euro Harcayacaklar: Avrupa Kendi 'Kanal İstanbul'unu Yapıyor

107 Kilometrelik Kanal İçin 7,3 Milyar Euro Harcayacaklar: Avrupa Kendi 'Kanal İstanbul'unu Yapıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 12:05
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Fransa, son yılların en büyük ulaşım altyapı hamlelerinden biri olarak öne çıkan Seine-Nord Europe Kanalı projesinin çalışmalarını sürdürüyor. Toplam maliyeti 7,3 milyar euro olarak hesaplanan 107 kilometre uzunluğundaki bu devasa su yolu, tamamlandığında Paris çevresindeki Seine Nehri havzasını Kuzey Avrupa’nın geniş iç su yolu ağına entegre etme özelliği taşıyor. Oise bölgesindeki Compiègne kenti ile Nord bölgesindeki Aubencheul-au-Bac arasında uzanacak olan kanal, kıta içi ticari taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Kaynak: https://www.canal-seine-nord-europe.f...
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Yeni su yolu ağı Paris ile Kuzey Avrupa limanları arasında kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturuyor

Yeni su yolu ağı Paris ile Kuzey Avrupa limanları arasında kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturuyor

Kanal, Fransa’yı Belçika ve Hollanda’nın mevcut iç su yolu şebekelerine bağlayacak olan geniş kapsamlı Seine–Scheldt ulaşım sisteminin en kritik halkası olarak değerlendiriliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bölgede yaklaşık 1.100 kilometrelik entegre bir su yolu ağı meydana geliyor. Bu altyapı sayesinde yük gemileri Paris Havzası'ndan hareket ederek Avrupa’nın stratejik öneme sahip limanlarına doğrudan ve daha kolay yollarla erişim sağlıyor. Büyük tonajlı yük gemilerinin devreye alınması, kara taşımacılığına olan bağımlılığı azaltırken otobanlardaki ağır vasıta trafiğini de önemli ölçüde hafifletiyor.

Çevresel hedefler doğrultusunda karbon salımının düşürülmesi ve yeşil lojistiğe geçiş amaçlanıyor

Çevresel hedefler doğrultusunda karbon salımının düşürülmesi ve yeşil lojistiğe geçiş amaçlanıyor

Projenin temel gerekçeleri arasında sürdürülebilir çevre hedefleri ilk sıralarda yer alıyor. Uzmanlar nehir taşımacılığının kara yoluna kıyasla aynı miktar yükü çok daha düşük karbon emisyonuyla taşıyabildiğine dikkat çekiyor. Kanalın hizmete girmesiyle birlikte milyonlarca ton yükün kamyonlardan gemilere kaydırılması, Avrupa’nın yeşil dönüşüm politikalarına büyük katkı sunuyor.

Dev mühendislik yapıları bölgenin kalkınmasını desteklerken çevre tartışmalarını da beraberinde getiriyor

Dev mühendislik yapıları bölgenin kalkınmasını desteklerken çevre tartışmalarını da beraberinde getiriyor

Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinden geçecek güzergah üzerinde, kıtanın en büyükleri arasında gösterilen altı adet dev kilit sistemi inşa ediliyor. Çok sayıda kara yolu ve demir yolu köprüsünün yanı sıra Somme Vadisi üzerinde yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda bir kanal köprüsü de projede yer alıyor. 2032 yılında açılması planlanan kanal, hem inşaat sürecinde hem de sonrasında binlerce kişiye istihdam alanı yaratarak bölgesel ekonomiyi canlandırma potansiyeli barındırıyor. Diğer taraftan, bazı çevre oluşumları projenin doğal yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstererek yatırıma eleştirel yaklaşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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