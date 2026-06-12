Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Hangi Dönemin İnsanısın?
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Tatlı seçimlerin sandığından çok daha fazla şey söylüyor olabilir! Kimisi nostaljik lezzetlerden vazgeçemezken kimisi yeni nesil tatlıların peşinde koşuyor. Peki senin damak zevkin hangi dönemin ruhunu yansıtıyor? Birbirinden leziz tatlılar arasından seçimlerini yap ve aslında hangi çağın insanı olduğunu öğren!
Hazırsan başlayalım!
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1. Kahvenin yanında hangisini alırsın?
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2. Masada ilk hangisine uzanırsın?
3. Kış akşamında hangisi seni daha çok mutlu eder?
4. Sosyal medyada görünce canının çekme ihtimali en yüksek olan hangisi?
5. Tatlı krizinde hangisini tercih edersin?
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6. Şuan hangisini denersin?
7. En estetik görünen hangisi?
8. Yaz gününde hangisini seçersin?
9. Çocukluğunu hatırlatan hangisi?
10. Son bir seçim daha yap!
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