Hazırladığın Günlük Yemek Menüsüne Göre Sen Hangi İstanbul Semtinde Yaşamalısın?

Senin yemek menün baştan aşağı bir vizyon, estetik algısı ve yüksek kalite arayışı içeriyor. Sabah güne taze bir Fransız kruvasanıyla başlamak, akşam üzeri İtalyan usulü el yapımı taze bir makarna yemek ve yulaf sütlü taze bir latte eşliğinde günü planlamak tam senin tarzın. Tabaktaki lezzet kadar sunumun şıklığı, mekanın loş ve nitelikli aurası, arkada çalan caz müziği de senin için yemeğin ayrılmaz birer parçası. Sen adeta rafine zevklerin insanısın. Bu yüksek vizyon ve gurme detaylar, İstanbul’da lüksün ve modanın merkezi olan Nişantaşı ile birebir örtüşüyor. Senin ruhun Abdi İpekçi Caddesi’nin şık kaldırımlarına, Teşvikiye’nin o dünya standartlarındaki kafelerine ve Topağacı’nın o her biri gastronomi harikası olan lokal restoranlarına ait. Hayatı bir sanat eseri gibi yaşamayı seviyorsun ve damak tadın da bu elit duruşunun en büyük kanıtı. Sen salaş mekanlarda konforunu bozmak yerine, her detayı incelikle düşünülmüş, kaliteli malzemelerle hazırlanmış ve vizyonunu besleyen tabakların peşindesin. Kendini ödüllendirmeyi ve hayatın sunduğu en lüks tatları deneyimlemeyi seviyorsun. Bu yüzden senin ait olduğun, ruhunun her gün taze bir ilhamla uyanacağı semt kesinlikle Nişantaşı!