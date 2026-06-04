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Hazırladığın Günlük Yemek Menüsüne Göre Sen Hangi İstanbul Semtinde Yaşamalısın?

Hazırladığın Günlük Yemek Menüsüne Göre Sen Hangi İstanbul Semtinde Yaşamalısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 17:01
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Sabah kahvaltısında kruvasan mı yiyorsun yoksa simit-peynir mi? Akşam üzeri kahven nereden geliyor? Gün boyunca yiyeceğin tüm öğünleri kendi zevkine göre tasarla; senin yaşam enerjinin, vizyonunun ve damak tadının İstanbul’un hangi semtiyle birebir eşleştiğini söyleyelim!

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1. Alarm çaldı ve güne harika bir kahvaltıyla başlamak istiyorsun. Tabağında ilk görmek isteyeceğin şey hangisi olur?

2. Ofiste ya da okulda saat 11.00 civarı hafiften acıktın ve ana öğün öncesi küçük bir atıştırmalık istiyorsun. Tercihin ne olur?

3. Öğle yemeği vakti geldi... Günün ortasında seni canlandıracak hızlı ama çok lezzetli bir ana öğün seçelim:

4. Öğle yemeğinin hemen ardından o tatlı krizini bastıracak, günün ilk büyük ödülü hangi tatlı olmalı?

5. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde kahve molası kaçınılmazdır. Ruhunu dinlendirecek o kahve nasıl hazırlanmalı?

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6. İş veya okul bitti, eve dönmeden önce sokakta yürürken burnuna o cezbedici koku geldi... Hangi sokak lezzetine asla "hayır" diyemezsin?

7. Gelelim akşam yemeğinin başlangıcına... Masaya ilk gelen ve iştahını açacak olan o sıcak/soğuk meze nedir?

8. Ve akşamın ana yemeği masada! Kendini şımartmak adına tabağında hangisinin olmasını istersin?

9. Yemek bitti ama sohbet devam ediyor. Masada içeceklerin yanında atıştırmalık olarak ne istersin?

10. Bir arkadaşın yurt dışından geldi ve ona Türkiye’nin mutfak vizyonunu tek bir yemekle tanıtmak istiyorsun. Onu ne yemeye götürürsün?

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Kadıköy

Hazırladığın menüye bakılırsa senin ruhun kesinlikle kalıplara sığmayan, özgür, keşfetmeyi seven ve samimiyetten beslenen bir yapıya sahip. Ekşi mayalı ekmekler, avokadolu kaseler, vegan alternatifler ve üçüncü nesil filtre kahveler senin günlük beslenme rutininin temel taşları. Sen yemeği sadece doymak için değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir kültür ve bir sosyalleşme aracı olarak görüyorsun. Salaş ama entelektüel detaylar tam senin kalemi. Dengeli, çevreye duyarlı ve yenilikçi damak tadın, İstanbul'un kültür-sanat damarı olan Kadıköy ile birebir uyuşuyor. Sen lüks restoranların kasıntı havasından ziyade, Moda’nın sokaklarına taşan kahvecileri, Yeldeğirmeni’nin bohem kafelerini ve arkadaşlarınla rahatça oturup uzun uzun sohbet edebileceğin o samimi mekanları arıyorsun. Hayata bakış açın da tıpkı seçtiğin yemekler gibi; filtresiz, renkli, hafif ama kesinlikle derinlikli. Senin yaşaman gereken yer, sabahları lokal bir kahveciden kahveni alıp sahilde yürüyebileceğin, akşamları ise bir sokak lezzetiyle günün yorgunluğunu atabileceğin Kadıköy’den başkası olamaz. Ruhun, o her köşesinden yaratıcılık fışkıran sokaklarda ve alternatif lezzetlerin arasında kendi evinde hissedecektir.

Beşiktaş

Senin damak zevkin net, kuralsız, enerjik ve kesinlikle hayatın tam içinden! Uzun uzun tabak süslemeleriyle, porsiyonu küçücük gurme detaylarla hiç işin olmaz. Çıtır bir simit, dumanı üstünde bir yaprak döner, bol acılı bir kokoreç ya da gece yarısı yenilen o devasa tostlar senin ruhunu doyuran asıl lezzetler. Gelenekselliği seviyorsun ama bunu genç, dinamik ve kuralsız bir sokak kültürüyle birleştirmeyi de çok iyi biliyorsun. Bu dopdolu ve samimi tercihler, İstanbul’un kalbi olan Beşiktaş’ın o bitmek bilmeyen enerjisiyle kusursuzca eşleşiyor. Senin ruhun Köyiçi’nin o cıvıl cıvıl kalabalığına, Akaretler’in hareketliliğine ve Çarşı’nın o kolektif, neşeli havasına ait. Yemek yemek senin için bir ritüelden ziyade, arkadaşlarınla bir araya gelip kahkahalar atabileceğin, hayatı en yüksek perdeden yaşayabileceğin bir mola noktası Sen lüksün yapaylığı yerine sokağın ve gerçek lezzetin peşindesin. Pazar sabahı pişi sırasına girmek de, gece yarısı çorbacıda buluşmak da tam senin hayat enerjini yansıtıyor. Bu yüzden senin ruhunun asıl ikametgahı, günün 24 saati yaşayan, asla uyumayan ve samimiyetinden ödün vermeyen Beşiktaş’tır!

Nişantaşı

Senin yemek menün baştan aşağı bir vizyon, estetik algısı ve yüksek kalite arayışı içeriyor. Sabah güne taze bir Fransız kruvasanıyla başlamak, akşam üzeri İtalyan usulü el yapımı taze bir makarna yemek ve yulaf sütlü taze bir latte eşliğinde günü planlamak tam senin tarzın. Tabaktaki lezzet kadar sunumun şıklığı, mekanın loş ve nitelikli aurası, arkada çalan caz müziği de senin için yemeğin ayrılmaz birer parçası. Sen adeta rafine zevklerin insanısın. Bu yüksek vizyon ve gurme detaylar, İstanbul’da lüksün ve modanın merkezi olan Nişantaşı ile birebir örtüşüyor. Senin ruhun Abdi İpekçi Caddesi’nin şık kaldırımlarına, Teşvikiye’nin o dünya standartlarındaki kafelerine ve Topağacı’nın o her biri gastronomi harikası olan lokal restoranlarına ait. Hayatı bir sanat eseri gibi yaşamayı seviyorsun ve damak tadın da bu elit duruşunun en büyük kanıtı. Sen salaş mekanlarda konforunu bozmak yerine, her detayı incelikle düşünülmüş, kaliteli malzemelerle hazırlanmış ve vizyonunu besleyen tabakların peşindesin. Kendini ödüllendirmeyi ve hayatın sunduğu en lüks tatları deneyimlemeyi seviyorsun. Bu yüzden senin ait olduğun, ruhunun her gün taze bir ilhamla uyanacağı semt kesinlikle Nişantaşı!

Sarıyer

Hazırladığın menünün her bir öğesinden buram buram huzur, gelenek, deniz kokusu ve kalite sızıyor. Sabahları kuymaklı, bol malzemeli uzun pazar kahvaltıları; akşamları ise Boğaz’ın kenarında taze mevsim balıkları, zeytinyağlı mezeler ve sakin bir sohbet senin ideal yaşam tanımın. Aceleye, kargaşaya ve ayaküstü atıştırmalıklara senin hayatında yer yok. Sen yemeği de hayatı da ağır ağır, tadını çıkara çıkara ve büyük bir saygıyla tüketmekten yanasın. Bu dingin, kaliteli ve doğayla iç içe olan damak tadın, İstanbul’un maviyle yeşili birleştiren en asil hattı olan Sarıyer ile kusursuzca eşleşiyor. Senin ruhun Yeniköy’ün o köklü ve sakin yalı sokaklarına, Tarabya’nın huzurlu marinasına ve Emirgan’ın çınar altı kahvaltılarına ait. Kaosun ve şehrin gürültüsünün uzağında, denizin dalga sesini dinleyerek yenen bir yemeğin yerini senin için dünyadaki hiçbir modern gurme tabak tutamaz. Senin için lüks; şatafat veya gösteriş değil, doğanın içinde yakalanan o dinginlik ve tazeliktir. Taze deniz ürünlerine, köklü geçmişe ve huzurlu lokasyonlara verdiğin değer senin ruhunun Sarıyer sahil şeridinde yaşaması gerektiğinin en büyük kanıtı. Şehrin karmaşasını geride bırakıp sahil havasını içine çekmek sana en iyi gelen şey!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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