Hazırladığın Günlük Yemek Menüsüne Göre Sen Hangi İstanbul Semtinde Yaşamalısın?
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1. Alarm çaldı ve güne harika bir kahvaltıyla başlamak istiyorsun. Tabağında ilk görmek isteyeceğin şey hangisi olur?
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2. Ofiste ya da okulda saat 11.00 civarı hafiften acıktın ve ana öğün öncesi küçük bir atıştırmalık istiyorsun. Tercihin ne olur?
3. Öğle yemeği vakti geldi... Günün ortasında seni canlandıracak hızlı ama çok lezzetli bir ana öğün seçelim:
4. Öğle yemeğinin hemen ardından o tatlı krizini bastıracak, günün ilk büyük ödülü hangi tatlı olmalı?
5. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde kahve molası kaçınılmazdır. Ruhunu dinlendirecek o kahve nasıl hazırlanmalı?
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6. İş veya okul bitti, eve dönmeden önce sokakta yürürken burnuna o cezbedici koku geldi... Hangi sokak lezzetine asla "hayır" diyemezsin?
7. Gelelim akşam yemeğinin başlangıcına... Masaya ilk gelen ve iştahını açacak olan o sıcak/soğuk meze nedir?
8. Ve akşamın ana yemeği masada! Kendini şımartmak adına tabağında hangisinin olmasını istersin?
9. Yemek bitti ama sohbet devam ediyor. Masada içeceklerin yanında atıştırmalık olarak ne istersin?
10. Bir arkadaşın yurt dışından geldi ve ona Türkiye’nin mutfak vizyonunu tek bir yemekle tanıtmak istiyorsun. Onu ne yemeye götürürsün?
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