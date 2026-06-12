Burcuna Göre Hangi Türk Mitolojisi Figürüsün?

Modern astrolojinin burç yorumlarından biraz sıkılmadık mı? 'Bugün Merkür retrosu var, aman dikkat' demek kolay; peki ya binlerce yıl önce Orta Asya bozkırlarında, Gök Tanrı’nın altında yaşayan atalarımızın ruhu senin burcuna ne diyor? Türk mitolojisi; iyilik yapan tanrılardan yeraltı dünyasının karanlık hükümdarlarına, savaşçı ruhlardan tabiatı koruyan dişi ejderhalara kadar muazzam bir karakter havuzuna sahip. Doğduğun gün gökyüzündeki yıldızların dizilimi, aslında hangi kadim figürün ruhunu taşıdığını fısıldıyor.

Hazırsan, tek soruluk bu mistik yolculuğa çıkalım ve içindeki o efsanevi gücü keşfedelim!