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Burcuna Göre Hangi Türk Mitolojisi Figürüsün?

Burcuna Göre Hangi Türk Mitolojisi Figürüsün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 16:01
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Modern astrolojinin burç yorumlarından biraz sıkılmadık mı? 'Bugün Merkür retrosu var, aman dikkat' demek kolay; peki ya binlerce yıl önce Orta Asya bozkırlarında, Gök Tanrı’nın altında yaşayan atalarımızın ruhu senin burcuna ne diyor? Türk mitolojisi; iyilik yapan tanrılardan yeraltı dünyasının karanlık hükümdarlarına, savaşçı ruhlardan tabiatı koruyan dişi ejderhalara kadar muazzam bir karakter havuzuna sahip. Doğduğun gün gökyüzündeki yıldızların dizilimi, aslında hangi kadim figürün ruhunu taşıdığını fısıldıyor.

 Hazırsan, tek soruluk bu mistik yolculuğa çıkalım ve içindeki o efsanevi gücü keşfedelim!

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Burcunu seç!

Kızagan Tengri

Kızagan Tengri

Sen tam anlamıyla bir öncüsün! Koç burcunun o bitmek bilmeyen enerjisi, cesareti ve haksızlığa karşı anında parlayan yapısı, Türk mitolojisinde savaşçıların koruyucusu olan Kızagan ile birebir örtüşüyor. Kızagan, göğün dokuzuncu katında oturan, güçlü, kuvvetli ve mücadeleci bir tanrıdır. Sen de hayatı bir savaş alanı gibi görüyor, zorluklar karşısında asla geri adım atmıyorsun. Liderlik vasıfların ve hırslı yapın sayesinde çevrendekilere ilham veriyorsun. Ancak unutma; Kızagan gibi bazen öfken ve sabırsızlığın mantığının önüne geçebilir. Gücünü doğru yönlendirdiğinde önünde durabilecek hiçbir engel yok!

Ötüken Ana

Ötüken Ana

Sen bu dünyanın en güvenilir, en sağlam ve en üretken ruhlarından birisin. Boğa burcunun o sarsılmaz, sabırlı ve doğaya düşkün yapısı, Türk mitolojisinde yeryüzünü, toprak ana fikrini ve devleti sembolize eden Ötüken Ana’nın ta kendisi! Ötüken, yaşamın kaynağıdır; her şeyi besler, büyütür ve korur. Sen de hayatında huzuru, istikrarı ve konforu önemsiyorsun. Sevdiklerine karşı inanılmaz korumacı bir duvar örüyorsun. Değişimden pek hoşlanmadığın ve bazen inatçılığın sınırlarını zorladığın doğru, ama senin o birleştirici, besleyici ve köklü enerjin olmasa etrafındaki dünya kaosa sürüklenirdi.

Yel Ana

Yel Ana

Yerinde duramayan zihnin, bitmek bilmeyen merakın ve iletişim becerinle sen tam bir Yel Ana (Rüzgar Ana) ruhu taşıyorsun. Türk mitolojisinde rüzgarı yönlendiren, her yere saniyeler içinde ulaşan ve dünyadaki tüm olaylardan haberdar olan bu figür, senin o entelektüel ve çift karakterli yapını yansıtıyor. Bir gün esinti gibi sakin, ertesi gün fırtına gibi yıkıcı olabilirsin. İnsanlarla bağ kurmayı, bilgi yaymayı ve her ortamda dikkat çekmeyi çok iyi biliyorsun. Sabit kalmak sana göre değil, sen sürekli hareket etmeli, yeni fikirlerin peşinden koşmalısın. İnsanlar senin yanındayken asla sıkılmıyor!

Su İyesi

Su İyesi

Derin duyguların, güçlü sezgilerin ve ailene, geçmişine olan sarsılmaz bağınla sen tam bir Su İyesisin. Türk kültüründe su kutsaldır, hayatın başlangıcıdır ve Su İyeleri de bu kutsal su kaynaklarını koruyan, şefkatli ama gizemli varlıklardır. Tıpkı bir su gibi sakin ve huzurlu görünebilirsin ama damarına basıldığında ya da sevdiklerine bir zarar geleceğini hissettiğinde dev dalgalara dönüşebilirsin. Sezgilerin o kadar güçlü ki, insanların niyetlerini daha onlar konuşmadan anlıyorsun. Çevrendeki insanları şifalandırma, onlara anne şefkatiyle yaklaşma gücün var. Duygusallığın zayıflığın değil, senin en büyük süper gücün.

Ülgen

Ülgen

Girdiğin her ortamda parlayan ışığın, cömertliğin ve o doğuştan gelen karizmanla sen Türk mitolojisinin en ulu figürüsün: Kayıra Han'ın oğlu, iyiliğin ve göğün hükümdarı Ülgen! Ülgen, insanlara iyilik yapan, güneşi, ayı ve yıldızları yöneten, altın kapılı sarayında oturan ihtişamlı bir tanrıdır. Sen de tıpkı onun gibi hayata yukardan bakmayı, yönetmeyi ve organize etmeyi seviyorsun. Gururun senin her şeyin. Ancak o kadar büyük ve sıcak bir kalbin var ki, çevrendeki herkese yardım etmek, onları korumak istersin. Unutma, liderlik sadece tahtta oturmak değil, adaleti sağlamaktır ki sen bunu zaten mükemmel yapıyorsun.

Suyla

Suyla

Senin o analitik zekan, detaycılığın, her şeyi bir düzene oturtma arzun Türk mitolojisinde insanların kaderini ve amellerini kaydeden, gökle yer arasında mekik dokuyan Suyla figürünü temsil ediyor. Suyla, hata kabul etmeyen, her şeyi gören ve adalet terazisini hassas tutan bir varlıktır. Sen de hayatında mükemmeliyetçiliği arıyor, kimsenin fark edemediği detayları şıp diye yakalıyorsun. İnsanların hayatını organize etmek, sorunlara pratik çözümler bulmak senin işin. Bazen kendini ve çevreni çok fazla eleştirip yıpratsan da, senin o düzenleyici ve adil enerjin olmasaydı hayat tam bir karmaşaya dönüşürdü.

Mergen Tengri

Mergen Tengri

Senin o estetik algın, uyum arayışın ve her şeyden önemlisi adalet duygun, Türk mitolojisindeki bilgelik ve akıl tanrısı Mergen ile hayat buluyor. Mergen, her şeyi bilen, ok attığı zaman asla ıskalamayan, her türlü karmaşayı aklıyla çözen bir figürdür. Sen de hayatında her zaman orta yolu bulmaya çalışıyor, kavgalardan ve kabalıktan nefret ediyorsun. İnsanlar arasındaki ilişkileri dengelemek, haklı ile haksızı ayırt etmek senin doğanda var. Karar verirken bazen o kadar çok yönü düşünüyorsun ki aklın karışıyor, ancak nihayetinde her zaman en adil ve zarif çözümü bulan yine sen oluyorsun.

Erlik Han

Erlik Han

Korkma, bu kötü olduğun anlamına gelmiyor! Akrep burcunun o muazzam küllerinden doğma yeteneği, gizemi, tutkusu ve kimsenin cesaret edemediği karanlık taraflarla yüzleşebilme gücü, Türk mitolojisinde yeraltı dünyasının hükümdarı Erlik Han ile eşleşiyor. Erlik, gücün, stratejinin ve dönüşümün sembolüdür. Sen de hayatı yüzeysel yaşamıyorsun; gizemli olan her şey seni çekiyor, insanların içindeki gizli niyetleri bir bakışta görebiliyorsun. İnanılmaz dayanıklısın; seni ne kadar derine gömerlerse gömsünler, oradan daha güçlü bir şekilde çıkmayı başarıyorsun. Seninle dost olan sadakati, düşman olan ise gerçek gücü öğrenir.

Ayaz Ata

Ayaz Ata

Sen sınırları sevmeyen, vizyoner, neşeli ve sürekli yeni ufuklar keşfetmek isteyen bir seyyahısın. Yay burcunun bu iyimser ve bilge yapısı, Türk mitolojisinde kışın soğuğunda insanlara yardım eden, onlara neşe ve umut getiren, aynı zamanda bozkırın bilgeliğini taşıyan Ayaz Ata ile örtüşüyor. Sen soğuk ve zor durumlarda bile umudunu kaybetmeyen, esprili ve felsefi bir bakış açısına sahipsin. Özgürlüğün senin kırmızı çizgin, kimsenin seni bir kalıba sokmasına izin vermiyorsun. Hayatı büyük bir macera olarak görüyorsun ve neşenle gittiğin her yere adeta bir festival havası götürüyorsun.

Öd Tengri

Öd Tengri

Senin o ciddiyetin, sabrın, zamana meydan okuyan dayanıklılığın ve disiplinin, Türk mitolojisinde zamanı yöneten kadim tanrı Öd Tengri’nin ruhunu taşıdığını gösteriyor. Öd Tengri, her şeyin bir zamanı olduğunu bilen, evrenin yaşlanmasını ve döngüsünü kontrol eden çok bilge bir güçtür. Sen de erken yaşta olgunlaşmış, hayatın sorumluluklarını omuzlamış birisin. Başarı basamaklarını sabırla ve tırnaklarınla kazıyarak tırmanırsın. Kolay yolu asla seçmezsin çünkü kalıcı olanın peşindesin. İnsanlar sana güvenir çünkü senin sözün, sarsılmaz bir kaya gibidir. Zamana hükmeden yapınla, eninde sonunda her zaman kazanan sen olursun.

Kök Tengri

Kök Tengri

Sen bu dünyaya sıradan kurallara uymak için gelmemişsin; sen bir devrimci, bir vizyonersin! Kova burcunun o sıra dışı, insancıl ama mesafeli, geleceğe odaklı yapısı, Türk mitolojisinde her şeyin üstünde olan, evrensel düzeni kuran Kök Tengri (Gök Tanrı) enerjisidir. O, sınırları olmayan gökyüzüdür. Sen de zihinsel olarak sınırların ötesinde yaşıyor, toplumsal normları sorguluyor ve her zaman yenilik peşinde koşuyorsun. İnsanlığın iyiliği için büyük ideallerin var. Bazen duygusal olarak mesafeli ve 'uzaylı' gibi algılansan da, senin o geniş, özgür ve dahi bakış açın dünyayı ileriye taşıyan en önemli güç.

Ak Ana

Ak Ana

Sen bu dünyadan ama aynı zamanda bu dünyaya ait olmayan mistik bir ruhsun. Balık burcunun o sonsuz hayal gücü, fedakarlığı ve evrensel sevgisi, Türk mitolojisinde yaratılışın başlangıcında var olan, her şeye hayat veren ve Ülgen’e 'Yarat!' ilhamını fısıldayan Ak Ana’dır. Ak Ana, sonsuz okyanustan çıkan, şefkat dolu ve ışık saçan ulu bir varlıktır. Sen de inanılmaz bir empati yeteneğine sahipsin; dünyadaki tüm acıları kalbinde hissedebilirsin. Sanat, mistisizm ve rüyalar senin evindir. Gerçek dünyanın kabalığından kaçıp kendi içsel okyanusuna sığındığında, dünyayı güzelleştirecek o muazzam yaratıcı gücü ve ilhamı buluyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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