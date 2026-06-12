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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2026 - 16:00
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Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çok doğru...

Çok doğru...
twitter.com

Bir metreden bir şey olmaz.

Bir metreden bir şey olmaz.
twitter.com

Devam edelim...

Devam edelim...
twitter.com

İlginç bir istek...

İlginç bir istek...
twitter.com
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Harfle matematik ne alaka?

Harfle matematik ne alaka?
twitter.com

Nazarlık...

Nazarlık...
twitter.com

Medya okur yazarlığı...

Medya okur yazarlığı...
twitter.com

Haksız mı?

Haksız mı?
twitter.com

Ders olsun...

Ders olsun...
twitter.com
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Akıllardan çıkmıyor.

Akıllardan çıkmıyor.
twitter.com

Bilime katkın olmuş.

Bilime katkın olmuş.
twitter.com

Haksız mı?

Haksız mı?
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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