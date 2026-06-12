Instagram Yüzünden Görmekten İllallah Ettiğimiz Paylaşımlar

Ee malum yaz geldi, hikayeler de başladı. Öyle bir tayfa var ki Instagram'da Haziran'da sezonu açıyor, Eylül'de kapatıyor. Üç ay boyunca tatil yapabilmek nasıl bir lüks? Tabii hikayeler paylaşılmazsa tatil de kabul olmaz sonuçta.

Aynısının bir de spor versiyonu var. Yaktığınız kalori kadar hikaye atmanız lazım.

Siz de Instagram'da görmekten sıkıldığınız paylaşımları ViDio'da paylaşın!