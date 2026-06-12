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Instagram Yüzünden Görmekten İllallah Ettiğimiz Paylaşımlar

Instagram Yüzünden Görmekten İllallah Ettiğimiz Paylaşımlar

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 11:42
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Sosyal medya uygulamaları, özellikle de Instagram insanların 'yarıştığı' bir mecra haline geldi. Bir konu, bir paylaşım trend olmaya görsün onu binlerce kez görmeden rahat edemiyoruz. Hatırlarsanız bir zamanlar 'mannequin challenge' vardı mesela!

Peki son zamanlarda Instagram'da görmekten sıkıldığımız paylaşımlar neler?

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Araba storyleri

Araba storyleri

Araba hikayelerinin makbul olanı gece çekilenlerdir tabii. Arkaya da atarlı giderli bir müzik koymazsanız kabul olmaz. Bir eliniz direksiyonda olacak, trafikte olacaksınız, mümkünse arabınızın markası görünecek... Araba hikayesi atmak öyle her yiğidin harcı değil yani!

Cinsiyet öğrenme partileri

Cinsiyet öğrenme partileri

Acaba bu partileri Instagram'da paylaşacak olmasalar, yine de yaparlar mıydı? Ya da bu kadar gösterişli yaparlar mıydı diye soralım. Hep influencerların işi arkadaşlar bunlar. Oyuna gelmeyin!

Zaten saçma olan şarkıların bi' de remixli halleri.

Zaten saçma olan şarkıların bi' de remixli halleri.

Eminiz bu aralar hepimizin aklında aynı şarkı dönüyor. 'Ta ki o şarkıyı duyana kadar...' Hayır bir de duyduğumuz yetmezmiş gibi, bir süre sonra remixlenmiş olarak karşımıza çıkıyorlar. Instagram hikayelerinde reelslarında üst üste aynı şeyi duyuyorsunuz.

Fotoğraf paylaşılmazsa kabul olmayan tatiller.

Fotoğraf paylaşılmazsa kabul olmayan tatiller.

Ee malum yaz geldi, hikayeler de başladı. Öyle bir tayfa var ki Instagram'da Haziran'da sezonu açıyor, Eylül'de kapatıyor. Üç ay boyunca tatil yapabilmek nasıl bir lüks? Tabii hikayeler paylaşılmazsa tatil de kabul olmaz sonuçta. 

Aynısının bir de spor versiyonu var. Yaktığınız kalori kadar hikaye atmanız lazım. 

Siz de Instagram'da görmekten sıkıldığınız paylaşımları ViDio'da paylaşın! 

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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