Instagram Yüzünden Görmekten İllallah Ettiğimiz Paylaşımlar
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Sosyal medya uygulamaları, özellikle de Instagram insanların 'yarıştığı' bir mecra haline geldi. Bir konu, bir paylaşım trend olmaya görsün onu binlerce kez görmeden rahat edemiyoruz. Hatırlarsanız bir zamanlar 'mannequin challenge' vardı mesela!
Peki son zamanlarda Instagram'da görmekten sıkıldığımız paylaşımlar neler?
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Araba storyleri
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Cinsiyet öğrenme partileri
Zaten saçma olan şarkıların bi' de remixli halleri.
Fotoğraf paylaşılmazsa kabul olmayan tatiller.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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