Bilal Erdoğan, Acun Ilıcalı ve Ünlü MasterChef Şefleri Darülaceze’de Bir Araya Geldi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 13:43

Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında kurumun çeşitli bölümlerini gezen Bilal Erdoğan, Darülaceze’nin 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulduğunu ve vatandaşların katkılarıyla bugünlere ulaştığını ifade etti.

Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Bilal Erdoğan, Acun Ilıcalı, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi.

İftar programına iş, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Katılımcılar arasında Acun Ilıcalı, şefler Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, sanatçılar Hülya Avşar ve Sinan Akçıl gibi isimlerin yanı sıra milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü yer aldı. Bilal Erdoğan, merhamet medeniyetini temsil eden bu kurumu tanıtmak amacıyla katılımcıları ağırladıklarını belirtti.

Programda bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, Ramazan ayının sonuna gelinmesinden duyulan burukluğu dile getirdi.

Oruç ibadetinin büyük bir nimet olduğunu belirterek, yurt dışında yaşadığı dönemde yabancıların Türkiye’deki yardımlaşma ve sofra kültürüne hayranlıkla yaklaştığını aktardı. Bu yıl mahallelerde ve okullarda yapılan süslemelerin Ramazan’ı şenlendirdiğini ve nesiller arası aktarım için güzel bir vesile olduğunu ifade etti.

Konuşmasında küresel olaylara da değinen Erdoğan, Türkiye’nin bölgesindeki istikrarsızlıklarla uzun süredir imtihan olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir istikrar adası olarak kalması gerektiğini söyleyerek, komşu ülkelerin ve bölgenin selameti için ülkenin daha güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin barış çabalarını sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler sisteminin çatışmaları bitirmede yetersiz kaldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5’ten büyüktür' çağrısının ümidi canlı tuttuğunu dile getirdi.

Programda aile ve sosyal sorumluluklar da konuşuldu.

Programda söz alan sanatçı Hülya Avşar ise yaşamında aileyi birinci sıraya koyduğunu belirterek, ailenin birbirini hatalarıyla kabul etmesinin önemine dikkat çekti. Etkinlik, katılımcıların Darülaceze sakinleriyle bir araya gelmesinin ardından sona erdi.

İlginizi çekebilir;

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
