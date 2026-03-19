Bilal Erdoğan, Acun Ilıcalı ve Ünlü MasterChef Şefleri Darülaceze’de Bir Araya Geldi

Oruç ibadetinin büyük bir nimet olduğunu belirterek, yurt dışında yaşadığı dönemde yabancıların Türkiye’deki yardımlaşma ve sofra kültürüne hayranlıkla yaklaştığını aktardı. Bu yıl mahallelerde ve okullarda yapılan süslemelerin Ramazan’ı şenlendirdiğini ve nesiller arası aktarım için güzel bir vesile olduğunu ifade etti.

Konuşmasında küresel olaylara da değinen Erdoğan, Türkiye’nin bölgesindeki istikrarsızlıklarla uzun süredir imtihan olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir istikrar adası olarak kalması gerektiğini söyleyerek, komşu ülkelerin ve bölgenin selameti için ülkenin daha güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin barış çabalarını sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler sisteminin çatışmaları bitirmede yetersiz kaldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5’ten büyüktür' çağrısının ümidi canlı tuttuğunu dile getirdi.