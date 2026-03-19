Petrol Fiyatları Yükselirse Borsa ve Altın Düşer mi, Yükselir mi? BofA Açıkladı

Petrol Fiyatları Yükselirse Borsa ve Altın Düşer mi, Yükselir mi? BofA Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 10:53

Jeopolitik gerilimin artmasıyla birlikte Brent petrol yeniden kritik seviyelere dayandı. Son işlemlerde 110 doların üzerine çıkan Brent’te 120–130 dolar bandı güçlü direnç bölgesi olarak görülürken, bazı senaryolarda 150 dolar hedefi de konuşuluyor. Bank of America (BofA), enerji arzında kalıcı bir bozulma olması halinde petrol fiyatlarında yeni zirvelerin mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

Peki petrol 120, 130 hatta 150 dolara giderse borsa ve altın ne yapar?

Petrol 120–150 Dolar Bandına Çıkarsa Borsa Ne Olur?

Petrol 120–150 Dolar Bandına Çıkarsa Borsa Ne Olur?

BofA analizlerine göre petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artış, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde bu durum daha sert hissediliyor.

Brent’in 120 dolar üzerine kalıcı yerleşmesi halinde:

  • Üretim maliyetleri artar

  • Şirket marjları daralır

  • Enflasyon beklentileri bozulur

  • Faiz indirimleri ötelenebilir

Bu tablo borsalar için kısa vadede negatif bir fiyatlama anlamına gelebilir. Özellikle “betası yüksek” hisseler (endekse göre daha sert yükselip daha sert düşen hisseler) bu tür dönemlerde daha fazla dalgalanır. Endeks %2 düşerken bu tür hisselerde %4–6 arası hareketler görülebilir.

Ancak enerji şirketleri ve emtia bağlantılı hisselerde pozitif ayrışma yaşanabilir.

Altın Petrol Artışına Nasıl Tepki Verir?

Altın Petrol Artışına Nasıl Tepki Verir?

Altın fiyatları şu anda ons bazında 4.830–4.840 dolar aralığında işlem görürken, gram altın 6.880–6.910 TL bandında seyrediyor. Bu seviyeler, hem küresel enflasyon beklentileri hem de jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir ortamı yansıtıyor.

Petrol fiyatlarının 120 doların üzerine kalıcı şekilde yerleşmesi ve 130 dolar bandına doğru hareket etmesi durumunda enflasyon beklentilerinde yeni bir bozulma yaşanabilir. Enerji maliyetlerindeki artış üretim, taşımacılık ve gıda fiyatları üzerinden zincirleme bir baskı yaratır. Bu tablo, yatırımcıların satın alma gücünü koruma refleksiyle altına yönelmesine neden olabilir.

Tarihsel olarak enerji şoklarının yaşandığı dönemlerde altın güvenli liman talebiyle öne çıkmıştır. 1970’lerde petrol krizleri sırasında enflasyonun çift haneye çıkması, altın fiyatlarında güçlü ve kalıcı yükselişlere yol açmıştı. Benzer bir enflasyonist baskının oluşması halinde mevcut seviyelerin üzerine yeni zirve denemeleri gündeme gelebilir.

Ancak burada belirleyici olan tek değişken petrol değildir. Doların yönü ve merkez bankalarının vereceği politika tepkisi altının performansında kritik rol oynar. Eğer petrol artışı küresel riskten kaçışı tetikler ve dolar güçlenirse, ons altındaki yükseliş sınırlı kalabilir. Buna karşılık enerji fiyatları nedeniyle kur üzerinde baskı oluşması, gram altının ons tarafındaki sınırlı hareketlere rağmen yukarı yönlü destek bulmasına neden olabilir.

Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın için otomatik bir ralli anlamına gelmez; ancak enflasyon beklentilerinin kalıcı biçimde bozulduğu bir senaryoda altın yeniden güçlü bir korunma aracı olarak öne çıkabilir.

1970’ler Neden Hatırlatılıyor?

1970’ler Neden Hatırlatılıyor?

Bugün petrol fiyatlarında 120–150 dolar bandı konuşulurken analistlerin 1970’lere referans vermesinin nedeni, enerji şoklarının ekonomi üzerindeki zincirleme etkisinin en net o dönemde görülmüş olmasıdır.

1973’te Arap-İsrail Savaşı sonrası OPEC’in uyguladığı petrol ambargosu, ham petrol fiyatlarını kısa sürede yaklaşık dört katına çıkardı. ABD’de enflasyon %12’nin üzerine tırmandı, Avrupa’da büyüme sert şekilde yavaşladı. Ekonomiler aynı anda hem yüksek enflasyon hem de düşük büyüme ile karşı karşıya kaldı. Bu dönem “stagflasyon” kavramının literatüre girdiği süreçti.

1979’daki İran Devrimi ise ikinci petrol şokunu tetikledi. Enerji arzındaki kesinti fiyatları yeniden sıçrattı. Merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için faizleri sert biçimde yükseltmek zorunda kaldı. Bu adımlar resesyonu derinleştirdi, işsizlik arttı ve borsalar ciddi dalgalanmalar yaşadı.

Türkiye açısından da 1970’ler enerji krizinin somut etkilerinin görüldüğü bir dönemdi. Döviz darlığı, benzin kuyrukları ve yüksek enflasyon günlük hayatın parçası haline gelmişti. Petrol fiyatlarındaki küresel artış, enerji ithalatçısı ekonomilerde kırılganlığı artırmıştı.

Bugün yapılan benzetmenin temelinde şu gerçek yatıyor: Enerji fiyatları sadece bir emtia meselesi değildir. Petrol fiyatındaki sert ve kalıcı yükseliş, enflasyon, faiz, büyüme ve finansal piyasalar üzerinde aynı anda baskı yaratabilen nadir şok türlerinden biridir. Bu nedenle 150 dolar senaryosu konuşulduğunda, piyasa hafızası otomatik olarak 1970’leri hatırlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
