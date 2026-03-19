Petrol Fiyatları Yükselirse Borsa ve Altın Düşer mi, Yükselir mi? BofA Açıkladı

Altın fiyatları şu anda ons bazında 4.830–4.840 dolar aralığında işlem görürken, gram altın 6.880–6.910 TL bandında seyrediyor. Bu seviyeler, hem küresel enflasyon beklentileri hem de jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir ortamı yansıtıyor.

Petrol fiyatlarının 120 doların üzerine kalıcı şekilde yerleşmesi ve 130 dolar bandına doğru hareket etmesi durumunda enflasyon beklentilerinde yeni bir bozulma yaşanabilir. Enerji maliyetlerindeki artış üretim, taşımacılık ve gıda fiyatları üzerinden zincirleme bir baskı yaratır. Bu tablo, yatırımcıların satın alma gücünü koruma refleksiyle altına yönelmesine neden olabilir.

Tarihsel olarak enerji şoklarının yaşandığı dönemlerde altın güvenli liman talebiyle öne çıkmıştır. 1970’lerde petrol krizleri sırasında enflasyonun çift haneye çıkması, altın fiyatlarında güçlü ve kalıcı yükselişlere yol açmıştı. Benzer bir enflasyonist baskının oluşması halinde mevcut seviyelerin üzerine yeni zirve denemeleri gündeme gelebilir.

Ancak burada belirleyici olan tek değişken petrol değildir. Doların yönü ve merkez bankalarının vereceği politika tepkisi altının performansında kritik rol oynar. Eğer petrol artışı küresel riskten kaçışı tetikler ve dolar güçlenirse, ons altındaki yükseliş sınırlı kalabilir. Buna karşılık enerji fiyatları nedeniyle kur üzerinde baskı oluşması, gram altının ons tarafındaki sınırlı hareketlere rağmen yukarı yönlü destek bulmasına neden olabilir.

Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın için otomatik bir ralli anlamına gelmez; ancak enflasyon beklentilerinin kalıcı biçimde bozulduğu bir senaryoda altın yeniden güçlü bir korunma aracı olarak öne çıkabilir.