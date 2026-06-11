Andrew Garfield ile Do It Like An Italian
Ellesse, Oliver Hadlee Pearch tarafından çekilen 'Do It Like An Italian' adlı küresel kampanyanın yüzü olan Andrew Garfield ile yeni bir döneme giriyor.
Ellesse, marka elçisi Andrew Garfield'ın yüzü olduğu ve markanın 'sporun yalnızca performanstan ibaret olmadığı, aynı zamanda bir keyif olduğu' yönündeki kurucu inancını yeniden teyit eden küresel kampanya 'Do It Like An Italian'ın lansmanıyla yeni bir döneme giriyor. Kampanya, markanın evriminde belirleyici bir dönüm noktası ve İtalyan kimliğinin yenilenmiş bir ifadesi niteliğini taşıyor. Kampanyanın merkezinde eğlenceli ve muzip bir dönüşüm yer alıyor.
Andrew Garfield
Say It Like An Italian" ile başlayan kampanya; ellesse'in 80'ler ve 90'lara ait ikonik arşivinden, imza niteliğindeki silüetlerinden, cesur renk bloklarından, hareketin, ritmin ve amacın sembolü olan o eşsiz Semi-Palla motifinden ilham alıyor.
Garfield'a, ellesse'in ve temel İtalyanca ifadelerin doğru telaffuzu konusunda koçluk yapılıyor ve oyuncu, en nihayetinde bu inceliklerde ustalaşıyor. İlk olarak tenis ikonu Guillermo Vilas tarafından kortlarda ön plana çıkarılan Semi-Palla, ellesse'in sporun performans olduğu kadar bir ifade biçimi de olduğu inancını uzun zamandır somutlaştırıyor; ki bu felsefe günümüzde de markayı tanımlamaya devam ediyor. Garfield geçmiş ile günümüz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaparak, ellesse'in kalıcı DNA'sını yansıtan bir rahatlık ve özgünlük hissi katıyor.
Ağustos ayının başlarında yayınlanacak olan 'Play It Like An Italian', odağı tenisin rekabetten ziyade bir ifade biçimine dönüştüğü korta kaydırıyor. Akıcı, içgüdüsel ve adeta bir dansı andıran hareketler; oyunun fizikselliğine, ritmine ve teatral yapısına vurgu yapıyor.
Dönüşümü tamamlayan 'Style It Like An Italian' bunu takip ediyor. Garfield, AW26 koleksiyonunun tanıtımıyla birlikte rahatlığı, iddialı duruşu ve belirgin bir İtalyan zarafetini benimseyerek daha özgüvenli ve duyulara hitap eden bir giyim tarzına adım atıyor. Ağırbaşlılıktan sprezzatura'ya (zahmetsiz şıklığa) uzanan bir geçiş.
İngiliz fotoğrafçı ve film yapımcısı Oliver Hadlee Pearch tarafından çekilen kampanya, ellesse'in kreatif çizgisindeki bir değişimin sinyallerini veriyor.
Karakter odaklı hikaye anlatımıyla tanınan Pearch, yüksek modayı ince ve muzip bir mizahla harmanlayarak Garfield'ı anın tam ortasında; dışa dönük, içgüdüsel ve tüm doğallığıyla yakalıyor. Ortaya çıkan sonuç, spor ve stilin kusursuz bir şekilde bir arada var olduğu, hem rafine hem de eğlenceli hissettiren bir kampanya dünyası. 'Do It Like An Italian' ile ellesse, her zaman bildiği bir gerçeği yeniden teyit ediyor: sporun en iyisi sadece oynanmaz; yaşanır, ifade edilir ve hissedilir.
Ellesse Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) Jack Richardson kampanyayı şu şekilde dile getiriyor;
''Do It Like An Italian'ın hayata geçiş şeklinden büyük heyecan duyuyorum. Hikayeyi Andrew'un anlatması, ellesse'i her zaman tanımlaması gereken o muziplik hissinin yanı sıra gerçek bir özgünlük de getiriyor,' 'Do It Like An Italian', 8 Haziran 2026'dan itibaren küresel çapta lansmanını yaparak SS26 (İlkbahar/Yaz 2026) ve AW26 (Sonbahar/Kış 2026) sezonları boyunca kısa filmler, fotoğraflar, açıkhava reklamları (OOH), sosyal medya odaklı içerikler ve kültürel anlar aracılığıyla yayınlanacak.
Kayağın ilham verici yaşam tarzından ve bir yaz sporu olan tenisten ilham alan ellesse, 1959 yılında markanın kurucusu ve İtalyan terzi Leonardo Servadio tarafından kuruldu.
Servadio, kayak ve tenis giyimine gösteriş ve şıklık katmak için öncü kalitede materyaller kullandı. Bu tasarımlar, unutulmaz bir Wimbledon zaferi elde eden tenisçi Chris Evert gibi ellesse sponsorluğundaki önemli yetenekler tarafından on yıllar boyunca hayata geçirildi. Bugün ellesse, Leonardo'nun günümüz için yeniden yorumlanan harika tasarımlara ve özel dikim spor giyime olan tutkusunu hâlâ yaşatmaktadır.
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