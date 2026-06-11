Andrew Garfield ile Do It Like An Italian

Belirgin İngiliz ağırbaşlılığıyla tanınan Garfield, ellesse'in dışa dönük İtalyan ruhuna mükemmel bir tezat oluşturarak; çekicilik, mizah ve yol boyunca ara sıra yaşanan ufak tefek hatalar eşliğinde dilin, hareketin ve tarzın inceliklerini keşfettiği 'fahri bir İtalyan' olma yolculuğuna çıkıyor.

İtalya'da doğan ellesse, her zaman özgüven, bireysellik ve doğuştan gelen bir stil anlayışıyla şekillenen bir spor felsefesini benimsemiştir. 'Do It Like An Italian', markanın mirasını daha modern ve dışa dönük bir enerjiyle harmanlayarak bu ruhu günümüze taşıyor.

Kampanya, her biri İtalyan ifade tarzının farklı bir yönünü yakalayan üç sinematik bölüm halinde gözler önüne seriliyor; Say It Like An Italian, Play It Like An Italian ve Style It Like An Italian.

Görünmez bir İtalyan 'koç'un rehberliğindeki Garfield; telaffuz pratiği yapmaktan servisini mükemmelleştirmeye kadar ciddi bir çaba ile öz farkındalıklı bir mizah arasında gidip gelerek ellesse'in özünü yakalıyor: dışa dönük, şık ve muzip bir mizah anlayışı.