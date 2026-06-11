Sevgili Kova, bugün Venüs'ün enerjisi senin tam karşıt evinde; yani evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında şov yapıyor! Kendi bağımsızlığını her zaman savunan sen, bugün sana lüksü, güveni ve ihtişamı sunan insanlarla birlikte olmaktan büyük bir haz alacaksın. Sen adım atmasan bile, insanlar sana tekliflerle gelecek.

Açık düşmanlıkların bile bir hayranlığa dönüştüğü sihirli bir gün. Masaya oturduğun her anlaşmada, karşındaki kişinin sana duyduğu saygı ve asil tavır sayesinde işleri kendi lehine şık bir şekilde çevireceksin. Birlikteliklerin ve imzaladığın gösterişli sözleşmelerin sana prestij kattığını göreceksin.

Peki ya aşk? Aşkta şansın ve ihtişamın zirvesindesin! Partnerinin ayaklarını yerden kesecek sürprizi, büyük bir jesti veya ilişkinizi resmiyete dökecek gösterişli teklifi cuma akşamına damga vurabilir. Bekarsan, yalnızlık kalenden çıkma vakti. Senin bağımsız duruşuna saygı duyan ama sahiplenici, cömert, gösterişli ve 'Ben bu ilişki için varım' diye o harika kişi, hayatına kırmızı halı sererek giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...