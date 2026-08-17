Sevgili Kova, bugün Ay Düğümleri senin burcuna yerleşiyor ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendin olma temasına giriyorsun. Bu, aşkta da geçerli. İlişkin varsa, bir ilişkinin içinde kendinden ödün vermeden var olabileceğini fark ediyorsun. Partnerine “ben böyleyim” demek bugün seni bencil yapmıyor, aksine dürüst kılıyor. Ay da kariyer alanında olduğu için gün boyu işe kaptırdığın dikkatin bir kısmını akşam ona ayırmalısın.

Bekarsan, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Sen genellikle sıra dışı insanlara ilgi duyarsın, bugün de öyle. Yalnız birini ilginç bulmakla uyumlu bulmak farklı şeyler; bunu ayırt etmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…