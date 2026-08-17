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Kova Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve gözler üzerinde oluyor. Üstelik Ay Düğümleri de senin burcuna yerleşiyor, yani önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendi yolunu çizmen isteniyor. İş hayatında dün evle ilgili konularla dağılan dikkatin bugün toplanıyor. Bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir; hazırlıklı olmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir konu netleşiyor. Dün belirsiz kalan bir rakam bugün açıklığa kavuşabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş ile kalp arasında denge kurmalısın. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Kova burcu isen, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Kendi yolunu çizerken kalbini de yanına almalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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