Partnerine bugün biraz daha fazla özgürlük alanı tanıman aranızdaki bağı güçlendiriyor Kova. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ilişkine rahat ve genişleyen bir hava katıyor; Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu da kendini açıklarken net kalmana yardım ediyor.

Bekarsan, farklılıkları avantaja çevirip işbirliklerine açık kalman beklenmedik bir yakınlaşmanın kapısını da aralayabilir. Venüs'ün retrosu eski bir dostluğu hatırlatsa da, bugünkü hava onu yeni bir şekilde değerlendirmene de izin veriyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…