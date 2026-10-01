Sevgili Kova, partnerinle bugün sabrın kolayca tükenebilir; ilişki alanındaki Mars tutkuyu artırırken Merkür'le kurduğu kare gerginliği büyütüyor. Onunla ev işleri, planlar ya da küçük bir gecikme gibi önemsiz bir konu yüzünden atışabilirsin. Tartışma büyümeye başladığında konuşmayı bırakıp kısa bir yürüyüşe çıkmak ikinizi de sakinleştirir. Burcundaki Plüton'un yoğun enerjisi yüzünden haklı çıkma isteğin artabilir; ama bugün kazanmak yerine anlaşmak ilişkine daha çok şey katacak. Partnerinin bakış açısını anlamaya çalışmak sana da yeni bir şey öğretebilir.

Kimseye söz vermediysen güçlü duruşuyla dikkat çeken biri seni kendine çekebilir. Bu kişinin kararlı tavırları ilgini çekse de kendi özgürlüğünden ve fikirlerinden ödün vermemeye özen göster. Tanışmanın ilk aşamasında sınırlarını net koyman, ileride doğabilecek güç çatışmalarını önler.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…