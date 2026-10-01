Sevgili Kova, bir yöneticiyle ya da kurumla bugün güç mücadelesine girebilirsin; burcundaki Plüton kariyer alanındaki Merkür'le kare açı yapıyor. Fikirlerini savunurken karşı tarafı köşeye sıkıştırmamak uzun vadede işine yarar. Mars ise ilişki alanında Merkür'le gerildiği için bir iş ortağıyla da sert bir tartışma yaşanabilir. Yeni bir başvuru ya da teklif için acele etme, çünkü boşluktaki Ay sonuçları belirsizleştiriyor.

Maddi olarak İkizler'deki Ay eğlence alanından geçerken hobi ve eğlence harcamaları artabilir. Venüs kariyer alanında durağanlaşırken zam ya da ücret konusunu açmak için doğru zaman değil; önce performansını kanıtlayacak somut veriler topla.

Gelelim aşka. İlişki alanındaki Mars tutkuyu artırırken sabrı azaltıyor; partnerinle küçük bir konu yüzünden atışabilirsin. Tartışmayı büyütmek yerine birlikte yürüyüşe çıkmak gerginliği dağıtır. Kimseye bağlı değilsen karizmatik ve güçlü bir kişilik seni etkileyebilir; kendi özgürlüğünden ödün verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…