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Kova Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yaratıcılığın bugün iş hayatına yansıyor. Bir fikir, tasarım ya da sunum ile dikkat çekebilirsin; İkizler burcundaki Ay kendini ifade etme alanında. Kariyer alanına yeni adım atan Merkür bir yöneticiyle yapacağın konuşmayı önemli kılıyor; ancak Plüton'la gerilen açısı yüzünden fikirlerini dayatmaktan kaçın.

Maddi olarak eğlence ve hobilere yönelik harcamalar artabilir. Keyif veren bir alışveriş yapmak istiyorsan bütçeni aşmadan küçük bir ödül seç; Venüs retroya hazırlanırken büyük alımlar için beklemek daha iyi.

Peki ya aşk? İlişki alanın ışıl ışıl, çünkü Aslan'daki Jüpiter Ay'la uyumlu açı yapıyor. Sevgilinle eğlenceli bir etkinlik planlamak ya da birlikte gülmek aranızdaki bağı güçlendirir. Kimseyle birlikte değilsen flört enerjin yüksek; beklenmedik bir yerde tanışacağın biri seni etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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