Sevgili Kova, yaratıcılığın bugün iş hayatına yansıyor. Bir fikir, tasarım ya da sunum ile dikkat çekebilirsin; İkizler burcundaki Ay kendini ifade etme alanında. Kariyer alanına yeni adım atan Merkür bir yöneticiyle yapacağın konuşmayı önemli kılıyor; ancak Plüton'la gerilen açısı yüzünden fikirlerini dayatmaktan kaçın.

Maddi olarak eğlence ve hobilere yönelik harcamalar artabilir. Keyif veren bir alışveriş yapmak istiyorsan bütçeni aşmadan küçük bir ödül seç; Venüs retroya hazırlanırken büyük alımlar için beklemek daha iyi.

Peki ya aşk? İlişki alanın ışıl ışıl, çünkü Aslan'daki Jüpiter Ay'la uyumlu açı yapıyor. Sevgilinle eğlenceli bir etkinlik planlamak ya da birlikte gülmek aranızdaki bağı güçlendirir. Kimseyle birlikte değilsen flört enerjin yüksek; beklenmedik bir yerde tanışacağın biri seni etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…