Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar; Ağustos’taki o fırtınalı, ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı mercek altına aldığınız dönüşüm dönemini geride bıraktınız. Eylül ayı, özgürleşme arzunuzu pratik ve sistemli adımlarla birleştirme zamanı! Ayın ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay, doğrudan ortaklaşa gelirler, yatırımlar, prim, vergi ve kriz yönetimi alanınızı aydınlatıyor. Hayalperest fikirleri bir kenara bırakıp finansal tablolarınızı netleştirme vakti. Bu dönemde uzun süredir askıda kalan bir borcu kapatabilir, bütçenizi en ince detayına kadar planlayabilir ya da iş hayatınızda dönüşüm getirecek pratik, sağlam stratejiler geliştirebilirsiniz. Rutinlerinizi düzene sokmak, zihinsel detoks yapmak ve psikolojik olarak yük hissettiğiniz ne varsa hayatınızdan temizlemek size harika gelecek.

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişi ve Ekinoks ile birlikte enerjiniz bir anda yükseliyor ve ufkunuz genişliyor! Hava elementinden kardeşiniz Terazi’deki bu hareketlilik; yurt dışı bağlantıları, eğitim, hukuki süreçler, yayıncılık ve vizyoner projelerinizi ön plana taşıyor. Sonbaharın bu ilk günlerinde ikili ilişkilerinizde zarafet, adalet ve 'biz' bilinciyle hareket etmek size yepyeni kapılar açacak. Yeni bir eğitime başlamak, farklı kültürlerle temas kurmak ya da geleceğe dair tıkandığınız konularda orta yolu bulacak adil anlaşmalar yapmak için mükemmel bir dönemdesiniz. Bakış açınızı tazeleyecek insanlarla tanışabilir, sosyal çevrenizde entelektüel uyumun tadını çıkarabilirsiniz.

Ayın sonuna doğru 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise yakın çevreniz, kardeşleriniz, iletişim ağınız ve kısa seyahatleriniz alanında adeta bir havai fişek patlatacak! İçinizdeki o durdurulmaz cesaret ve liderlik hissi ortaya çıkıyor. Bir süredir kafanızda dönen vizyoner bir projeyi hayata geçirmek, bir sözleşmeyi nihayete erdirmek veya yakın çevrenizle olan dinamiklerde net, cesur kararlar almak isteyeceksiniz. Kendi fikirlerinizin arkasında durarak, başkalarının ne düşündüğüne takılmadan ipleri elinize alacağınız bu bitiş; size zihinsel olarak tam bir özgürlük ve özgüven patlaması kazandıracak. Eylül, fikirlerinizi eyleme dönüştürdüğünüz o büyük hamle ayınız olacak!

Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...