Sevgili Kova, tam senin doğana hitap eden bir enerji bugün gökyüzünde dolaşıyor; Jüpiter-Uranüs açısı aklına çok değerli, sıra dışı bir fikir getirebilir. Ama günün disiplinli, sabırlı tonu bu fikri hemen paylaşmadan önce biraz test etmeni istiyor.

Kafandaki özgün fikir bugün tam sana göre ama uygulamaya geçmeden önce küçük bir plan yapman, fikrini daha inandırıcı kılacak.

Farklı bir fikri partnerine açmadan önce onu nasıl karşılayacağını düşünebilirsin bugün; küçük bir hazırlık, fikrin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Kendisi kadar farklı düşünen biri, bekar Kovaları bugün hızla etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…