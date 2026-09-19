Sevgili Kova, farklı bir fikri partnerine açmadan önce bugün onu nasıl karşılayacağını düşünmen akıllıca; küçük bir hazırlık, fikrinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Bekar Kovalar, kendisi kadar farklı düşünen biriyle bugün karşılaşıp hızla etkilenebilir; bu kişiyle aranızdaki ortak dil şaşırtıcı derecede hızlı kurulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…