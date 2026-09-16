Sevgili Kova, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi ilişkinize entelektüel bir hava katıyor. İlişkisi olan Kovalar, partneriyle güncel bir konudan başlayıp ufuk açan, felsefi bir sohbete dalabilir; bu tür anlar ikinizin bağını en çok güçlendiren şey.

Bekar Kovalar için bugün sıradan olmayan, biraz farklı düşünen biriyle karşılaşmak kaçınılmaz görünüyor; bu kişinin alışılmadık bakış açısı ilginizi anında çekecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…