Sevgili Kova, ilişkin varsa bugün para, özel alan ya da birlikte üstlendiğiniz bir sorumluluk üzerinden hassas bir konuşma açılabilir. Sorunu saatlerce tartışmak yerine ikinizin de uyacağı küçük bir kural belirlemek daha işlevsel olabilir. Ortak harcamaysa bir sınır koyun, özel alansa hangi noktada birbirinize haber vereceğinizi kararlaştırın.

Bekarsan normalde “benim tipim değil” diyeceğin biriyle sohbet etmek şaşırtıcı biçimde hoşuna gidebilir. Uranüs retrosu eski tercihlerini sorgulatırken bu kişiyi kafandaki listeye uymadığı için elemek yerine sana nasıl hissettirdiğine bak. Belki de değişen kişi karşındaki değil, artık senin eskisi kadar önemsemediğin kriterlerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…