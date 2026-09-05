Sevgili Kova, sevgilinle günlük hayatın küçük işleri yüzünden birbirinize söylenebilirsiniz. “Bunu neden yine ben yapıyorum?” cümlesi ağzına geliyorsa önce işi bölüşün; biri alışverişi yaparken diğeri başka bir işi halletsin. Böylece bütün gününüz kimin ne yaptığı hesabıyla geçmez.

Bekarsan sık gittiğin bir yerde gördüğün biriyle konuşmak için fırsat yakalayabilirsin. İkiniz de çekingen davranıyorsanız kusursuz bir giriş cümlesi arama; bulunduğunuz yerle ilgili basit bir şey sorup sohbeti açabilirsin. Konuşma kısa sürerse de bunu başarısızlık sayma, bir dahaki karşılaşmada selam vermek çok daha kolay olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…