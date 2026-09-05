Sevgili Kova, haftaya başlamadan önce bazı şeyleri düzene sokmak isteyebilirsin. Yengeç Ayı günlük alışkanlıklarına dikkatini çekerken masandaki dağınıklık, biriken çamaşırlar ya da pazartesi sabahı lazım olacak bir şey gözüne çarpabilir. Hepsine birden girişme; yarın sabah seni uğraştıracak olanı hallet, gerisini zamana yay. Pazar gününü temizlik maratonuna çevirmeye hiç gerek yok.

Yeni haftada her gün yapacağın küçük harcamaları da kabaca hesaplayabilirsin. Öğle yemeği, ulaşım ya da iş arasında aldığın kahve gibi şeyler için ne kadar ayıracağını bilirsen hafta ortasında hesabına bakıp “bu para nereye gitti?” diye şaşırmazsın. Her kuruşu hesaplamana gerek yok, kabaca bir sınır belirlemen yeter.

Peki ya aşk? İlişkin varsa sevgilinle günlük hayatın küçük işlerini paylaşmak aranızdaki yakınlığı artırabilir. Biriniz yemekle ilgilenirken diğeriniz başka bir işi halledebilir; sonra kalan zamanı birlikte geçirirsiniz. Bekarsan sık gittiğin bir yerde gördüğün biriyle konuşmak için bir fırsat çıkabilir. Büyük bir giriş yapmana gerek yok; selam verip iki laf etmek gayet yeterli bir başlangıç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…