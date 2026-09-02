Sevgili Kova, sabah daha sakin ve içe dönük bir tempodayken Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçtiğinde üretme isteğin belirgin biçimde artıyor. İş hayatında aklına peş peşe fikirler gelebilir; hepsinin peşinden koşmak yerine uygulanabilir olanı seçmelisin. Zihnin hızlandıkça farklı çözümler üretmek kolaylaşabilir. Bir fikri kaybetmemek için hemen not almak günü kurtarabilir.

Hobinden para kazanma fikri aklına düşebilir. Önce ne kadar zaman ve masraf istediğini hesaplayıp küçük bir deneme yapman daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, plansız bir etkinlik ya da beklenmedik bir teklif ilişkinizin havasını değiştirebilir. Bekar bir Kova burcu isen, hızlı düşünmesi ve esprili cevaplarıyla seni şaşırtan biri merakını uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…