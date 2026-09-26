Sevgili Kova, partnerinin bugün senden daha fazla yakınlık istemesi, bağımsızlığına yönelik bir tehdit gibi hissettirebilir; Mars-Chiron gerginliği, bu hassasiyetini her zamankinden güçlü kılıyor. Ona ihtiyaç duyduğun kişisel alanı nazikçe hatırlatman, aranızdaki gerginliği bugün azaltacak.

Yeni tanıştığı birinin ilgisi, bekar Kovalarda beklenmedik bir mesafe koyma isteği uyandırabilir; bu isteğin eski bir özgürlük kaybı korkusundan geldiğini anlaması, fırsatı değerlendirmesine yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…