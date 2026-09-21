Sevgili Kova, ilişkisi olan Kovalar özgürlük alanına duyduğu ihtiyacı bugün açıkça ifade etmesi gerekebileceğini fark edebilir; Ay'ın kendi burcunda olması bu ihtiyacı daha da belirginleştiriyor. Partnerinin bunu anlayışla karşılaması ilişkiye iyi gelecek.

Bekar Kovalar ise alışılmadık, sıra dışı biriyle kurduğu bağlantının tahmininden daha güçlü bir ilgiye dönüşebileceğini görebilir; bu bağlantıyı hemen tanımlamaya çalışmadan akışına bırakması bugün ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…