Sevgili Kova, Ay'ın kendi burcuna geçmesiyle birlikte kendin gibi davranmak bu akşamdan itibaren hiç zorlanmadan gelen bir rahatlık sağlayacak; partnerin de bu doğallığını fark edip aranızdaki havayı daha samimi bulacak.

Bekar Kovalar bu akşam kendine güveninin zirvesinde olabilir; bu güç, çaba göstermeden karşındaki kişinin dikkatini çekmene yetebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…