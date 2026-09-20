Sevgili Kova, Ay'ın kendi burcuna geçmesi bugün seni güçlendiriyor; gün içinde beklediğin bir gelişme tam bu geçişin ardından netleşebilir.

Maddi olarak uzun süredir beklediğin bir gelişme bugün netleşebilir; sabırlı bekleyişinin karşılığını almak için doğru zaman yaklaşıyor, elindeki planı şimdiden gözden geçirmen akıllıca olacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, kendin gibi davranmanın partnerinle aranı her zamankinden rahatlattığını fark edebilir; bu doğallık ilişkine iyi gelecek. Bekar Kovalar ise kendine güveninin zirvesinde olabilir; bu güç, çaba göstermeden karşındaki kişinin dikkatini çekmene yetebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…