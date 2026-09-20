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Kova Burcu right-white
21 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Eylül Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın kendi burcuna geçmesi bugün seni güçlendiriyor; gün içinde beklediğin bir gelişme tam bu geçişin ardından netleşebilir.

Maddi olarak uzun süredir beklediğin bir gelişme bugün netleşebilir; sabırlı bekleyişinin karşılığını almak için doğru zaman yaklaşıyor, elindeki planı şimdiden gözden geçirmen akıllıca olacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, kendin gibi davranmanın partnerinle aranı her zamankinden rahatlattığını fark edebilir; bu doğallık ilişkine iyi gelecek. Bekar Kovalar ise kendine güveninin zirvesinde olabilir; bu güç, çaba göstermeden karşındaki kişinin dikkatini çekmene yetebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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