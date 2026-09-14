Sevgili Kova, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor. Kariyer tarafında alışılmadık bir çözüm önerirseniz beklediğinizden fazla ilgi görebilirsiniz.

Para konusunda ani bir harcama dürtüsü doğabilir; heyecanlandığınız bir fikre atlamadan önce bir arkadaşınızın fikrini almak işe yarayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar bugün partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir. Bekar Kovalar ise arkadaş çevresinden birinin aslında düşündüğünüzden fazla ilginizi çektiğini bugün fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…