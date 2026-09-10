Sevgili Kova, Uranüs’ün İkizler’deki retrosu bugün alışılmadık bir fikir ya da öneriyi tekrar düşünmene neden olabilir; bunu hayata geçirmeden önce biraz düşünmen fayda sağlar. Başak Yeni Ayı ortak kaynaklar ve paylaşılan sorumlulukları öne çıkarırken iş tarafında yenilikçi yaklaşımın takdir görebilir.

Parasal olarak grup halinde bir harcamada net konuşman gerekebilir. Aşk tarafında ise Venüs Akrep etkisiyle bağımsızlık ihtiyacın öne çıkabilir. Bekarsan, arkadaş çevrenden biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…