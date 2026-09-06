Sevgili Kova, Ay ve Merkür arasındaki uyum günlük iş akışındaki bir problemi daha kolay çözmeni sağlayabilir. Özellikle vardiya, çalışma programı, izin günü ya da teslim sırası konusunda yaşanan karışıklık doğru kişiyle yapılacak kısa bir konuşmayla açıklığa kavuşabilir. Ay’ın ilerleyen saatlerde Aslan burcuna geçmesiyle başkalarının senden beklentileri artabileceği için kendi işlerini erkenden toparlaman rahatlatıcı olur.

Maddi konularda sağlıkla bağlantılı küçük bir ödeme gündeme gelebilir. Diş temizliği, yeni bir gece plağı, reçetesiz bir bakım ürünü ya da rutin kontrol için ayırmadığın bir tutar çıkabilir; klinikte önerilen ek işlemlerin ücretini ve kapsamını önceden öğrenmen bütçeni planlamanı kolaylaştırır.

Aşk hayatında Ay’ın karşıt burcun Aslan’a geçmesiyle ilişkiler günün ikinci yarısında daha fazla önem kazanıyor. Partnerin senden bir konuda kesin cevap bekleyebilir ve konuyu geçiştirmek bu kez işe yaramayabilir. Bekarsan karşı tarafın ilk adımı atması mümkün; özellikle akşam saatlerinde gelen bir mesaj ya da buluşma teklifi günün havasını tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…