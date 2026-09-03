Sevgili Kova, Son Dördün yarım bıraktığın yaratıcı bir işi tekrar önüne getirebilir. Başladığın ancak bitiremediğin bir tasarım, içerik, sunum ya da kişisel proje varsa tamamlamak için ne kadar zaman gerektiğini hesaplamalısın. Artık yapmak istemediğin bir projeyi sürekli listende tutmak yerine rafa kaldırman da mümkün.

Maddi konularda fotoğraf, tasarım, el işi, içerik üretimi ya da başka bir hobin için ücret teklif eden biri çıkabilir. Önce küçük bir iş alıp harcadığın zamana karşı aldığın paranın buna değip değmediğine bakmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, son günlerde size iyi gelen bir etkinliği tekrar yapmak ilişkinizin havasını değiştirebilir. Bekar bir Kova burcu isen, seni güldüren biriyle konuşmaya devam ettikçe ona sadece arkadaşça mı yoksa romantik bir ilgiyle mi yaklaştığını anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…