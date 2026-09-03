Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz eğlenmeye ihtiyacın olabilir. İlişkin varsa, son buluşmalarınız sürekli sorun konuşmakla geçtiyse bu kez sinema, oyun, konser ya da sevdiğiniz başka bir etkinlik planlayabilirsiniz. Her görüşmede ilişkinizi masaya yatırmak zorunda değilsiniz.

Bekarsan, seni güldüren ve yanında rahat davrandığın biriyle iletişimin sıklaşabilir. Birkaç görüşmeden sonra onu yalnızca eğlenceli bulup bulmadığını ya da gerçekten hoşlanmaya başladığını daha kolay anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…