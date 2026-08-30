Sevgili Kova, Jüpiter ilişkiler alanından, Satürn ise iletişim alanından birbirini destekliyor. Bu, bugün hem samimi hem de güven verici bir konuşma yapabileceğin anlamına geliyor. İlişkin varsa, partnerinle bugün yapacağın konuşma aranızdaki bağı belirgin şekilde güçlendiriyor. Duygusal konuları zekice bir sözle geçiştirmek bazen daha kolay gelebilir; bugün ise doğrudan konuşmak çok daha iyi sonuç veriyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişim bugün daha ciddi bir zemine oturabilir. Yüzeysel mesajlaşmalar yerine gerçek bir sohbet başlayabilir. Bu değişime izin vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…