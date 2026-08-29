Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanına geçiyor ve kendini ifade etmek kolaylaşıyor. İlişkin varsa, tutulma boyunca söyleyemediğin ne varsa bugün daha rahat dile getirebilirsin. Ne söylemek istediğini toparlamak kolaylaştığı için ertelediğin konuşmayı yapmak da düşündüğünden rahat olabilir.

Bekarsan, dün dikkatini çeken biriyle iletişim hız kazanabilir. Sıradan başlayan bir sohbet daha kişisel bir yere giderse bunu hemen sorgulamak yerine biraz akışına bırak; karşındaki kişinin de aynı ilgiyi sürdürüp sürdürmediğine bakman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…