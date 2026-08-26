Sevgili Kova, öğleye doğru Merkür ile Plüton arasındaki açı bir ilişkide kendinden fazla ödün verdiğin noktayı fark ettirebilir. İlişkin varsa, bu farkındalığı hemen hesaplaşmaya çevirmek yerine önce neyin seni rahatsız ettiğini belirle. Gece Ay’ın öz değer alanına geçmesi de kendi ihtiyacını daha fazla önemsemeni sağlıyor. Karşındaki insanın beklentisini konuşurken seninkini de unutma.

Bekarsan, Ay’ın öz değer alanına geçmesi aşk konusunda seçimlerini değiştirebilir. Sana sürekli belirsizlik yaşatan birine çekilmek yerine yanında daha rahat olduğun insanlara dikkat etmeye başlayabilirsin. Karşılıklı ilgi istemek fazla şey istemek değildir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…